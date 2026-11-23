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飯店吹風機不要用！前員工爆料潛規則：住多貴房間都不能拿

▲一名飯店前員工出面爆料，建議旅客不論住進多貴的飯店房間，都別使用房內提供的吹風機。（圖／取自photoAC）

飯店暗黑內幕一次看！不只吹風機別用：炒蛋別吃、枕頭都沒換

▲入住飯店有許多內幕與潛規則要注意，包括別吃早餐炒蛋、枕頭很少更換等。（示意圖／取自photoAC）

早餐炒蛋不要吃

飯店枕頭很少更換

▲房務人員提到，客人退房後雖然會更換床單、枕頭套和被套等，卻很少會針對「枕頭本身」進行更換。（圖／取自pexels）

晚上9點後打電話訂房更優惠

錯過免費取消訂房有方法

▲如果遊客透過網路平台訂房，卻不小心錯過免費取消時間，建議可以先打電話給飯店更改入住時間，接著隔5至10分鐘再致電取消，通常有機會免費取消。（示意圖／翻攝自Pixabay）

出外旅遊入住飯店時，不少人都會使用房內提供的吹風機等用品，但這些看似方便的設備可能暗藏危機。，全是不為人知的飯店內幕。根據《Bright Side》報導，一名飯店前員工出面爆料，建議旅客不論住進多貴的飯店房間，都別使用房內提供的吹風機，強調房務員雖然會整理房間與浴室，卻很少徹底清潔吹風機，通常只會將電線捲好收納起來。該名前員工坦言，吹風機等電器經常有不同旅客使用，但不能保證每位旅客都是在保持雙手乾淨的情況下使用，加上近距離吹毛髮，可能導致吹風機表面細菌滿滿，根據美國《ABC News》報導，過去微生物學家實驗調查也發現，吹風機上的細菌比馬桶、電視遙控器還多，建議部分人自備吹風機使用。除了吹風機衛生問題以外，報導也提及其他入住內幕要注意，包括別吃早餐炒蛋、枕頭很少更換、並建議臨時訂房直接透過電話詢問。此外，若透過網路訂房錯過免費取消期限，也可先致電業者更改入住時間，隔一段時間再打電話就能免費取消，但每間飯店實際情況不同。一名自稱任職於五星級飯店的前員工表示，自己負責夜班及早餐籌備，建議民眾除非親眼看到「廚師在眼前親自打蛋料理」，否則絕對不要吃飯店Buffet早餐炒蛋，由於早餐時段較為繁忙，廚房為了應對大量餐點，通常會直接使用大桶裝預製液態蛋漿倒入大鍋加熱，只要5分鐘就能完成。此外，也有房務人員提到，客人退房後雖然會更換床單、枕頭套和被套等，卻很少會針對「枕頭本身」進行更換，除非有明顯髒汙，否則都只會套上乾淨枕頭套，警告遊客千萬別直接睡在枕頭上，建議自備枕頭套使用。值得一提的是，還有前飯店櫃台分享，如果臨時要訂房別只利用網路訂房，在晚上9時後可以直接致電飯店櫃台訂房，常常會給予顧客特別優惠房價，只要禮貌詢問常遇到意外驚喜。如果遊客透過網路平台訂房，卻不小心錯過免費取消時間，建議可以先打電話給飯店更改入住時間，接著隔5至10分鐘再致電取消，通常有機會免費取消，原理在於訂房系統更新後，有機會讓已經無法免費取消的訂單重新獲得資格，但這項小撇步不適用不提供免費取消或更改的房型。