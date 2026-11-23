我是廣告 請繼續往下閱讀

島語大巨蛋11/24開幕！510坪、300席座位 全台第5家最難訂Buffet

▲島語大巨蛋店菜色升級當季「梭子蟹」。（圖／記者朱永強攝）

漢來美食董事長林淑婷現場表示，雖然近來股市大跌，但並未影響到餐飲景氣表現，「島語第5家分店開放訂位後，未來兩個月後、超過一萬人次的座位約3分鐘『秒殺』，看好年營收可達4.5億元。」

漢來美食西餐品牌總經理劉子銘表示，島語即使展店也強調「連鎖不複製」，維持「一店一特色」核心精神，每次新分店都會由當店主廚和品牌團隊共同研發新菜色；部份新菜色最開始會先在新分店獨家供應，約一至兩月後則有機會在其他分店吃得到。

▲漢來美食董事長林淑婷，看好島語年營收可達4.5億元。（圖／記者朱永強攝）

梭子蟹、海鮮羹、雞燉螺肉湯！菜色升級一次整理

《NOWNEWS今日新聞》推薦，「島語」於假日晚餐，還會提供每人半隻龍蝦，喜歡吃帶殼海鮮的民眾，可以鎖定該餐期訂位。

▲台味推薦「台南小卷炒意麵」。（圖／記者朱永強攝）

劉子銘特別推薦台菜風味，表示：台菜料理著重湯頭與食材的鮮味層次，讓民眾品嚐台灣宴席上的經典風味。

▲辦桌必吃「海鮮羹」也上桌。（圖／記者朱永強攝）

島語大巨蛋限定甜點！棒球、音符生巧克力與開心果Gelato冰淇淋

▲島語大巨蛋店限定甜點棒球造型「包種茶巧克力」。（圖／記者朱永強攝）

島語台北大巨蛋店 營業資訊與餐價

週一至週四 ：午餐1,490元、晚餐1,790元。





：午餐1,490元、晚餐1,790元。 週五 ：午餐1,490元、下午餐1,490元、晚餐1,790元。





：午餐1,490元、下午餐1,490元、晚餐1,790元。 假日（含國定假日）：午餐1,790元、下午餐1,490元、晚餐2,090元。

▲島語台北大巨蛋店餐期價格，一表看懂。（圖／漢來美食提供）

漢來美食被饕客譽為「全台最難訂位」的高端Buffet「島語」自助餐廳，第5家分店正式插旗台北大巨蛋（遠東Garden City C區花園綠廊B2F）11月26日開幕，《NOWNEWS今日新聞》記者搶先開箱必吃當季「梭子蟹」、復刻辦桌菜「海鮮羹」，秉持「一店一特色」的理念，還應景打造棒球造型生巧克力、並開吃開心果Gelato冰淇淋等，菜色升級一次整理。漢來美食看準台北大巨蛋賽事、演唱會與信義商圈的人潮紅利，插旗「全台最難預約」的高端Buffet「島語」自助餐廳，將在11月24日盛大開幕。2023年「島語」首店問世，秉持「一島檯一餐酒」的創新餐酒搭配、極致海鮮與現點現做職人料理等體驗，竄紅成為全台最難訂位的頂級Buffet。短短三年間，「島語」從台北南港、高雄漢神、桃園台茂到台中漢神洲際一路快速拓展，如今，更拿下大巨蛋商圈，為吃到飽版圖完成最後拼圖。島語大巨蛋店斥資約1億元，占地高達510坪、規劃約300個席位，是目前全台第二大店，（最大營業面積為高雄漢神店）。宣告將再度刷新高價Buffet市場的營收紀錄。島語最受矚目的「鮮」與「炙」餐檯，這次端出了令人垂涎的秋季海鮮盛宴。◾️：嚴選9至11月正值盛產季的肥美梭子蟹，取其公蟹剝殼、蟹肉飽滿細嫩，吃得到自然清甜海味，絕對是海鮮控首攻目標。◾️：選用飽滿的日本北海道帆立貝，佐以特製柳橙蘋果醬，酸甜果香完美襯托貝肉鮮味。◾️：為異國料理加入新鮮的「馬祖淡菜」，米飯吸飽海鮮精華，搭配柔嫩貝肉，讓本土食材展現出國際級的鮮明層次。◾️：交融百香果的酸香和青木瓜的清脆，將整體海鮮襯托得鮮嫩甘甜又清爽。◾️延續辦桌菜中大人小孩都愛吃的「二路羹」，一同燴煮豬肉、魷魚及小卷一起燴煮，滑順羹湯搭配略帶嚼勁的配料，交融肉香與海味，是你我最熟悉的台味。◾️以慢火燉出醇厚雞湯並融入螺肉鮮味，湯頭入口溫潤鮮醇，尾韻帶著甘甜。◾️：採用雲林北港麻油入菜，豬肚細嫩帶嚼勁、蹄筋柔軟滑糯，展現台菜厚實細緻的滋味。◾️：小卷搭配台南風味炒意麵，樸實飽滿中帶有清甜。受網友暱稱為「被Buffet耽誤的甜點店」，島語的「繽」餐檯這次呼應大巨蛋的賽事與演唱會氛圍，推出極具巧思的限定甜點。◾️：頂端點綴精緻的棒球造型飾片，生巧克力在舌尖化開時，透出清雅的包種茶香。◾️：以音符元素呼應演唱會，醇厚茶韻與鮮奶油完美融合，口感細緻滑順。◾️：作為大巨蛋店的限定口味，細緻綿密的冰淇淋散發柔和奶香與開心果的濃郁堅果氣息，是餐後不可錯過的完美收尾。島語聯手亞洲五十大最佳酒吧的TCRC主理人阿翔，推出大巨蛋限定特調：◾️：復刻版雞蛋布丁，伏特加交融荔枝、鳳梨與布丁，細緻果香映出柔和甜韻。◾️：以麥芽可可的醇厚暖香，遇上黑加侖蛋白霜雲朵，交織細緻甜韻。：台北市信義區忠孝東路四段517號C區B2F（遠東Garden City C區花園綠廊B2F）：(02) 8978-8686（均需另加收10%服務費）：