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輝達創辦人黃仁勳因婚外情風波辭去執行長後，特斯拉執行長馬斯克一路力挺，不只說聘請黃仁勳是「我的榮幸」、加入要求他復職的連署，還在公開論壇上把他比喻為籃球之神喬丹。分析師更認為，馬斯克明年可能成為輝達最大客戶，手上的晶片訂單或許能成為向董事會施壓的籌碼。不過，馬斯克畢竟是客戶不是股東，在法律上並沒有決定黃仁勳去留的權力。據財經網站Benzinga報導，美國投顧公司海港研究分析師高德柏格（Jay Goldberg）預期，馬斯克將在2027年成為輝達最大客戶，並指出馬斯克有可能取消這些訂單，「他幾乎可以憑一己之力改變局勢」。不過，Benzinga也指出，馬斯克並沒有把訂單和黃仁勳回鍋掛鉤，何況SpaceX的AI計畫早已圍繞輝達晶片打造，如果真的抽單，馬斯克自己也可能蒙受損失。兩人的交情可以追溯到10年前。2016年，黃仁勳親手將輝達第一台AI超級電腦DGX-1送到當時參與創辦OpenAI的馬斯克手上，還在機身親筆簽名：「給伊隆和OpenAI團隊！獻給運算與人類的未來。」9年後，黃仁勳又親自把新一代DGX Spark送到馬斯克的火箭工廠。這些年來，兩人也經常公開互相捧場。2024年，馬斯克旗下xAI只花19天，就讓10萬顆輝達GPU組成的超級電腦Colossus開始運作，黃仁勳盛讚這是「超人」般的成就，一般要花上好幾年。2025年美國消費性電子展（CES）上，黃仁勳也稱讚馬斯克在AI領域「做的正是對的事」。黃仁勳這次下台後，馬斯克更是第一時間力挺。有網友建議馬斯克聘請黃仁勳，他回覆「那會是我的榮幸」。11月13日，也就是輝達宣布黃仁勳離職的隔天，馬斯克在X上發文：「有一份要讓詹森復職的連署正在進行，我也要簽。」馬斯克還強調，黃仁勳在輝達的供應鏈表現非常出色，但很多交易是靠和詹森握手談成，不是書面合約，「沒有詹森，至少有些關鍵交易會丟掉」。他說，只要詹森答應交貨或幫他加快零件，「他總是做到」。在《紐約時報》DealBook峰會上，馬斯克更直言，自己不會「公開說一套、私下說一套」，詹森是他的老朋友，就對團隊的意義而言，詹森就像巔峰時期的喬丹。他還說，把喬丹在連勝期間踢出球隊，「看起來不是聰明的決定」。不過，兩人的關係不只有交情，也有競爭。特斯拉多年前就開始打造自家的Dojo超級電腦，馬斯克曾說特斯拉同時走「輝達和Dojo雙路線」。如今馬斯克還在籌建自家晶片廠Terafab，但據報導，即使照他的時間表，自家晶片也要到2028年底才會量產。至於大客戶能不能左右黃仁勳的去留，答案是不能直接決定。黃仁勳要重返輝達，正式管道是股東提名董事，他持股約3.5%，可以提名最多2名董事，但候選人仍須股東投票通過。對於這波連署熱潮，對沖基金SkyBridge創辦人斯卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）也在X上潑冷水：「FBI不收連署書。」