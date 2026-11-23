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▲言承旭穿著粉紅色的長外套側身倒在階梯上。（圖／翻攝自小紅書）

▲言承旭昨晚在上海演唱會上正常登台，身體看起來無大礙。（圖／翻攝自微博＠言承旭全球家族）

F4成員言承旭與吳建豪、周渝民及五月天阿信近期在上海舉辦「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會，距離28日登上台北大巨蛋開唱僅剩倒數5天，卻驚傳他在21日第二場演出登台時不慎摔倒。網路不僅瘋傳他重摔畫面，更一度傳出他疑似斷腿骨折、正在醫院治療的說法，引發熱議，但目前經紀公司暫無回應。這起意外發生在21日晚間的上海體育場演唱會，根據網路流傳的現場影片與目擊者描述，當時4人正準備依序走上繞場花車的高台階梯，走在隊伍最後方的言承旭，疑似因為身上的大衣下擺過長不慎踩到，導致整個人失去平衡向前重摔。跌倒瞬間，言承旭緊急伸手撐住身體並扶住欄杆，手部因此重重撞擊舞台邊緣。他起身後不僅眉頭深鎖、露出咬牙忍痛的神情，還頻頻低頭撫摸並甩動雙手，但他當下還是展現敬業精神，繼續完成演唱，走在前方的其他團員與工作人員當下也並未察覺異狀。而這意外畫面在網路上曝光後，微博、小紅書上，開始出現各種網友揣測，有人說言承旭「斷了一條腿、人在醫院」，骨折住院的傳聞在網路上迅速發酵。由於49歲的言承旭過去曾因打籃球導致左膝舊傷復發，一度必須拄著拐杖行走並退出綜藝節目錄製，此次再傳摔傷，讓不少粉絲心疼不已，紛紛留言呼籲主辦單位與經紀團隊應更加留意舞台安全及服裝細節。針對網路上「斷腿住院」的傳聞，言承旭所屬公司相信音樂目前尚未做出正式回應，所以相關傳言並未獲得證實。不過，上海站最終場於22日晚間6點半如期登場，言承旭也照常現身舞台開唱。據連續兩天到場觀賞的歌迷轉述，言承旭在最終場演出時神采奕奕、互動相當活潑，看來傷勢並無大礙，總算讓懸著一顆心的粉絲稍微安心。「F✦FOREVER恆星之城」巡演在結束上海站3場演出後，緊接著將於28日、29日重返台灣，正式站上台北大巨蛋舞台。隨著開唱進入倒數階段，言承旭的身體狀況也成為外界與歌迷關注的焦點。