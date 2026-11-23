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▲車掃出發前，立委楊瓊瓔貼心地幫江啟臣噴防曬乳。（圖／翻攝江啟臣YT，2026.11.23）

九合一選舉進入倒數5天，台中市長選情持續升溫，藍綠陣營候選人今（23）日不約而同打出「首長互助牌」，各自回歸本命區展開車隊掃街拜票。國民黨台中市長候選人江啟臣找來新竹市長高虹安跨區站台；民進黨台中市長候選人何欣純則有屏東縣長周春米北上力挺，兩人現場互贈家鄉特產，並高喊「純米一定贏」互相祝福。何欣純今日啟動「台中第1大車掃」太平、大里場次，出發前與前來相挺的屏東縣長周春米合體造勢。何欣純特別準備霧峰「初霧純米吟釀」及限定版飄帶致贈，周春米則回贈屏東名產「鵝樂」與在地經典「金松辣椒醬」，展現跨縣市情誼。何欣純受訪時感謝周春米專程從屏東前來相挺，並期待未來透過城市治理交流，將優質的市政經驗帶進大台中；周春米也稱讚何欣純在立法院期間是行動快、效率高的「拚命三娘」，因此特別送上取自台語「呵咾（稱讚）」諧音的屏東「鵝樂」，為她加油打氣。另一方面，江啟臣今日也邀請新竹市長高虹安陪同車掃，強化在野合作氣勢。高虹安過去在民眾黨創黨之初，曾擔任台中市黨部代理主委，對台中地方生態並不陌生。高虹安表示，自己與江啟臣過去在立法院就是同事，江啟臣擔任立法院副院長的表現也有目共睹，因此這次輔選行程的第一場外縣市車掃便獻給江啟臣，接下來她也將繼續南下，前往台南及高雄為其他候選人應援。