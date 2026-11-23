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▲《沙丘：第三部》將在12月15日上映。（圖／華納兄弟）

第63屆金馬獎頒獎典禮於昨（22）晚圓滿落幕，典禮最高潮出現在頒發「最佳改編劇本獎」之際。現場突然響起電影《沙丘》召喚沙蟲的經典敲擊聲，原本未在出席名單上的好萊塢巨星辛蒂亞（Zendaya）與傑森摩莫亞（Jason Momoa）驚喜現身大銀幕，與舞台上的張震跨國隔空同台頒獎，全場瞬間爆出熱烈驚呼。面對這場事前保密到家的重逢，張震也感性表示：「很開心能用這麼特別的方式與老朋友重聚，也謝謝他們一起參與這次的頒獎。」安排《沙丘》卡司擔任「最佳改編劇本獎」頒獎嘉賓，背後蘊含深厚巧思。辛蒂亞在典禮引言中指出，法蘭克赫伯特（Frank Herbert）原著小說世界觀極為龐大，涵蓋政治權謀、宗教信仰、家族鬥爭，以及香料、沙蟲與弗瑞曼文化等繁複細節，過去長期被科幻迷公認為「最不可能映像化」的經典之作。然而，在導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）執導下，《沙丘》與《沙丘：第二部》成功將厄拉科斯星球的壯闊史詩搬上銀幕，橫掃奧斯卡多項大獎並獲得全球口碑盛讚，徹底粉碎「改編魔咒」，成為該獎項最具代表性的最佳引言。這場驚喜合體同時串起一段橫跨多年的「金馬緣分」。張震五年前拍攝首部《沙丘》時，便與辛蒂亞、傑森摩莫亞結下深厚交情，昔日並肩作戰的厄拉科斯夥伴如今在金馬舞台奇蹟同框。而導演丹尼維勒納夫更早在2010年就曾帶著《烈火焚身》造訪金馬國際影展，與台灣影迷結緣，隨後在籌拍《沙丘》時力邀張震加盟。此次辛蒂亞與傑森摩莫亞隔空力挺金馬獎，也為導演、張震與金馬之間延續多年的電影情誼寫下動人新頁。隨著最終章《沙丘：第三部》即將於12月登場，劇情將推演至保羅亞崔迪登基19年後，當年的年輕英雄已蛻變為掌控帝國權柄的冷酷統治者，昔日摯愛荃妮則投身反抗軍陣營，兩人情感與帝國命運全面走向決裂。近期《沙丘》前兩部曲重映，正好讓影迷重新檢視丹尼維勒納夫埋下的關鍵線索，包括保羅在首集中反覆預見的血腥戰爭幻象，以及第二集為政治聯姻導致荃妮心碎離去的情感轉折，這些細節都將在最終章引爆亞崔迪家族的命運風暴。《沙丘：第三部》全片採用 IMAX® 特製拍攝，將於12月15日（週二）以 2D、IMAX、4DX、MX4D、Dolby Cinema 及 Dolby Vision Atmos 全版本同步在台上映，目前預售票已全面熱賣中。