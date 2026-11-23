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下元節求財解厄必做3件事！王老師曝開運法 3大禁忌別踩

下元節開運3招

▲下元節建議民眾可參拜水官大帝、在生財帳戶或存錢桶存入任意金額，並於家中財位點燈祈願，象徵消災解厄、守住財庫。（示意圖／記者徐銘穗攝）

下元節3大禁忌

▲下元節應避免喊窮或口出惡言、與人爭執，以及借錢不還。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

今（23）日迎來下元節，同時也是水官大帝聖誕以及滿日，為民俗上被視為祈求消災解厄、補財庫的「超級發財日」。命理專家王老師分享這天的「3開運、3禁忌」，建議民眾可透過參拜、存錢及財位點燈祈求平安財運，同時避免口出惡言、與人爭吵及借錢不還，為迎接2027年累積好運。◼︎參拜水官大帝：下元節是水官大帝聖誕，可祈求消災解厄、事業順利及家人平安，也能進行補財庫、上疏文，並向神明表達未來會持續行善積德。◼︎滿日存錢：今年下元節逢滿日，適合祈福、造倉、建庫，可往生財帳戶或存錢桶放入任意金額，象徵守住財庫、迎接財氣。◼︎財位點燈：參拜後在家中財位點亮小燈或蠟燭，持續至隔天起床，並閉眼祈願家人平安、工作順利，收入也能好好留住。◼︎避免喊窮、口出惡言：王老師提醒，這天應留意言語，尤其避免酸言酸語或反覆喊窮，民俗認為可能影響來年運勢。◼︎不要與人爭執：遇到意見不合或令人不悅的訊息，先放下手機，等情緒平復後再回應，避免因口角壞了祈福氣氛。◼︎借款記得清償：若有欠款尚未歸還，應儘早處理；暫時無法還清，也要主動告知對方預計還款日期，避免失信影響人際關係。