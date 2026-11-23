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婚外情期間持續接觸中國國安部 黃樂商業夥伴也涉情報工作

中國國安部擴大科技情報任務 鎖定突破美國晶片封鎖

川普早獲情報示警卻未介入 仍力挺黃仁勳回任

美國國會要求情報簡報 盧比歐曾撰寫機密備忘錄

輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳捲入中國間諜疑雲再有新進展。《紐約時報》引述多名知悉美國情報報告的人士指出，與黃仁勳發生婚外情的中國女子黃樂（Alice Huang），自2025年春季至今年秋季，持續與中國最高情報機構國家安全部官員保持聯繫，時間長達一年多，期間正與黃仁勳維持秘密戀情。根據《紐約時報》報導，多名知悉美國情報內容的人士透露，黃樂與中國國家安全部官員的聯繫始於2025年春季，並持續至2026年秋季，與她和黃仁勳交往的時間至少部分重疊。此外，美國情報機構也蒐集到證據，顯示黃樂的商業夥伴康偉曾與同一情報機構合作。康偉過去經常被黃樂介紹為自己的丈夫。情報顯示，黃樂與康偉不僅涉及中國情報機構，也與一個由東南亞企業組成的商業網絡有關，其中包括新加坡公司Megaspeed。該網絡曾大量採購輝達先進AI晶片，部分晶片被運往東南亞資料中心，提供阿里巴巴等中國科技企業使用，另有部分晶片涉嫌遭走私至中國，以規避美國出口管制。知情人士指出，美國掌握的情報包含貨運紀錄等證據，顯示黃樂與康偉在相關企業網絡中扮演一定角色，但兩人與中國情報機構合作的具體程度及持續時間，仍有待調查釐清。美國官員擔憂，黃樂可能只是中國更大規模科技情報行動的一環。中國國家安全部近年將取得先進晶片、推動人工智慧發展列為重要任務。今年4月，中國國安部長陳一新更公開提出新的工作方向，強調必須突破關鍵技術封鎖，全面推動AI創新及產業發展。曾在川普第一任期擔任副國家安全顧問的博明（Matt Pottinger）指出，涉及採購及走私輝達晶片的企業網絡，與中國國安部試圖突破美國半導體出口管制的任務高度吻合。此外，情報顯示，黃樂可能也曾與中國公安部官員接觸。她與康偉、其姊妹及相關企業的商業網絡，還被指與向中國國有軍工承包商供應先進晶片的行動存在關聯。報導指出，在相關醜聞曝光前，川普的幕僚至少兩度向他簡報美國情報機構掌握的黃樂涉諜線索，以及她與當時仍擔任輝達執行長的黃仁勳關係密切一事。知情官員透露，川普兩次均淡化相關疑慮，並表明不願介入，原因是他認為黃仁勳是重要盟友，而輝達對美國經濟及股市具有關鍵地位。不過，川普公開宣稱，政府內部沒有人告訴他黃樂可能是中國情報人員，並質疑相關間諜指控。川普上週五在白宮記者會上再度力挺黃仁勳，表示輝達應該接受他的道歉，讓他重返工作崗位，但報導指出，輝達董事會已否決讓黃仁勳回任執行長的可能性。黃仁勳最初將與黃樂的關係描述為一般商業往來，直到《紐約時報》揭露黃樂被美國認定為中國情報資產，且黃仁勳出現在針對她的電子監控紀錄中，才承認兩人曾發生婚外情。隨後，《紐約時報》又揭露黃仁勳與輝達一名下屬發生婚外情，他因此於本月辭去執行長職務。隨著事件持續延燒，美國國會兩黨議員要求情報機構提供更完整的調查資料。報導指出，中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）及國家情報總監克萊頓（Jay Clayton）本月曾向國會高層進行簡報，原定討論伊朗議題，但議員轉而追問黃仁勳及黃樂的相關情報。不過，官員提供的答覆未能完全消除疑慮，原定上週三向國安幕僚進一步說明的簡報也遭川普政府延後。《紐約時報》另披露，兼任國家安全顧問的國務卿盧比歐（Marco Rubio）早在今年3月30日，就曾撰寫一份機密備忘錄，說明黃樂與中國情報機構的關係。目前美國情報機構仍在調查黃樂、康偉與中國情報單位的具體合作情況。截至22日為止，黃仁勳發言人拒絕置評，白宮、國務院、中國駐美大使館、黃樂及康偉均未回應置評請求。