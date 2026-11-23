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美國職籃（NBA）波士頓賽爾提克隊今（23）日客場踢館金州勇士隊，在對手一哥柯瑞（Stephen Curry）缺陣的情況下，綠衫軍竟還是以87：88惜敗，苦吞一波4連敗。據統計，這是賽爾提克自2021年以來、相隔整整5年首度遭遇4連敗，賽後戰績滑落至11勝6敗、跌出東區前2落居第3名。美記在輸球賽後也忍不住痛批：「這趟西岸客場之旅簡直是一場災難，輸給沒有柯瑞的勇士實在太難看。」賽爾提克近期展開西區客場征途卻徹底迷航，在接連不敵丹佛金塊與沙加緬度國王後，今日面對同樣處於連敗低潮、且缺少當家球星柯瑞坐鎮的勇士隊，全場進攻依舊荒腔走板，僅攻下87分吞敗。隨隊記者史密斯（Keith Smith）賽後在社群平台直言不諱地批評：「賽爾提克這趟西海岸之旅簡直是一場災難。輸給金塊還能說得過去，因為人家本來就是強隊，丹佛主場向來難打。但先輸給國王、再輸給沒有柯瑞的勇士，這就太難看了。」更讓綠衫軍球迷憂心的是當家一哥塔圖姆的續航力問題。此役塔圖姆出戰38分鐘，全場20投僅8中，繳出27分、10籃板、6助攻的數據，看似全面卻藏著上下半場巨大的落差。他上半場13投8中狂轟23分，下半場卻徹底迷航，7次出手全數落空，僅靠罰球拿到4分。決勝節讀秒階段，塔圖姆先是在落後2分時站上罰球線卻兩罰僅一中，隨後在落後1分的最後一擊中三分出手奪框而出、錯失絕殺機會。數據顯示，這已是塔圖姆連續第2場出現「上半場20+、下半場僅得 4 分」的極端數據。除了塔圖姆在關鍵時刻掉鍊子，賽爾提克引以為傲的團隊深度也在這波連敗中徹底熄火。《The Athletic》記者巴拉赫尼（Esfandiar Baraheni）賽後直接點出綠衫軍的核心病灶：「賽爾提克目前最大的問題是，除了塔圖姆之外，他們的角色球員幾乎毫無貢獻。懷特（Derrick White）的投籃徹底失準，普里查德（Payton Pritchard）也沒有迎來預期的成長，而且他們今天在比賽裡連一個籃板球都搶不到。」