今（23）日A-Lin的姐姐、女星黃莉則向《NOWNEWS今日新聞》透露：「我的戶籍在台北市，11月28號早上我投完票再搭車回台東老家，當天也是我爸爸70歲生日，開票我一定要陪伴爸媽！」

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▲根據中央選舉委員會官方資料顯示，賴蘋妹今年登記參選台東縣成功鎮民代表第二選區，並列出五大政見。（圖／中央選舉委員會官網）

九合一選舉將在本週六（11/28）登場，天后A-Lin的媽媽賴蘋妹2018年曾以無黨籍身分當選台東縣成功鎮民代表，成功進軍政壇。根據中央選舉委員會資料顯示，賴蘋妹今年再度參選鎮民代表；已是大咖星媽的賴蘋妹，曾透露參選原因，是希望能為家鄉部落服務，讓地方老人照護議題受到更多重視。根據中央選舉委員會官方資料顯示，賴蘋妹今年登記參選台東縣成功鎮民代表第二選區，並列出五大政見，包括「爭取部落經費，促進觀光」、「推動地區老人長照及醫療環境」、「督促公所各部門業務，提升工作效力」、「爭取原住民青年返鄉就業」、「爭取老人福利再提升。」事實上，賴蘋妹的兩個女兒黃莉、A-Lin都踏入演藝圈，在各自的領域發光發熱，身為星媽的她，不選擇退休，而是踏入政壇為民服務、為部落貢獻，希望打造部落的繁榮，並強化當地老人的照顧。事實上，A-Lin一家都有著表演細胞，媽媽賴蘋妹不只歌喉出眾，還曾演出電影《寒蟬效應》，在片中客串主要演員黃遠的母親。此外，賴蘋妹也多次現身A-Lin的演唱會，母女互動經常成為全場笑點，某次A-Lin曾請媽媽在演唱會上挑戰戴愛玲的歌，媽媽卻脫口說要唱〈煎熬〉，當場被A-Lin 吐槽「那是李佳薇的歌」，笑翻全場；另外，A-Lin還曾趁著演唱會「kiss cam」環節調侃爸媽，當場被眾人狂拱親一下，讓全場嗨翻，也足見一家人感情超好。