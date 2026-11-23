我是廣告 請繼續往下閱讀

《GTA 6》實況觀看破1.25億小時 725萬人同時在線創驚人紀錄

▲《GTA 6》實況在各平台、各地區都創下驚人紀錄，同時在線觀看人數突破725萬人。（圖／Streamscharts）

實況主飛紐西蘭搶先破關 連續39小時挑戰世界紀錄仍待認證

《GTA 6》別過度沉迷 每天玩超過4小時恐影響身心健康

經歷長達13年的漫長等待，備受全球玩家矚目的重量級大作《GTA 6》在各大社群引爆熱潮，不僅銷售成績亮眼，在線上實況與極限挑戰領域更瞬間寫下多項前所未見的驚人歷史紀錄，更有實況主超過50個小時沒睡覺快速通關主線劇情，宣告成為全球首位破關玩家。據Streamlabs與Streamscharts等統計數據顯示，《GTA 6》在上線短短 26小時內便席捲各大平台，上市首日包括 Kick、YouTube 與 Twitch 3大實況平台的總觀看時數一舉突破1.25億小時，各平台最高同時在線觀看人數更突破725萬人。各大知名實況主在開播期間同樣繳出亮眼成績，甲亢哥 iShowSpeed 吸引高達 447萬小時的觀看時數，西班牙實況主 IlloJuan 以單場56.2萬人刷新單人最高同時在線紀錄，各大實況平台甚至在半年前便提早展開伺服器流量備戰。除了驚人的實況數據，速通《GTA 6》挑戰也成為焦點，實況主 BrycexD 特意飛往時區較早的紐西蘭爭取開局優勢，展開跨平台直播，最終以連續39小時38分22秒的時間通關主線劇情，並在超過 50小時未入睡的高壓狀態下，宣告成為全球首位破關玩家。BrycexD 這場極限破關直播吸引跨平台最高1.4萬人同時在線觀看，並獲得超過6100個付費訂閱，雖然該名 BrycexD 宣告創下世界紀錄，但知名速通平台 Speedrun.com 預計在《GTA 6》發售41天後才正式開放審核規則與漏洞，因此該項歷史紀錄仍有待官方進一步驗證。雖然《GTA 6》是玩家等待已久的大作，但仍建議民眾玩遊戲時要特別注意健康問題，成大醫院家庭醫學部主任吳至行提醒，打電動沒有年齡限制，60幾歲的人也推薦玩打電動延緩老化，不過視力過於集中容易讓眼睛疲勞、肩頸僵硬、頸椎易退化，會有骨刺、椎間盤滑脫等問題，造成身體功能退化。此外，《GTA 6》是屬於非常沈浸式的遊戲作品，平常打一兩小時遊戲還好，但要是一天打4小時以上、熬夜影響工作，都是比較不推薦的情況，過度沉迷於網路世界，可能會讓你忽略現實生活與人的交流，缺乏人與人之間的真實接觸，進而影響心理狀況。