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▲戴立忍（左3）昨晚沒走紅毯，但有坐在觀眾席靜候頒獎，還被主持人柯煒林（左1）奉茶。（圖／翻攝自YouTube＠MyVideo影音隨看）

▲桂綸鎂與戴立忍當初是拍電影《經過》才認識的。（圖／翻攝自痞客邦）

42歲女星桂綸鎂昨（22）日擔任金馬獎「最佳男主角」頒獎人，原本在紅毯上甜喊「希望台上見」，無奈男友戴立忍最終未能封帝，小倆口無緣在頒獎台上合體。而兩人自2005年因戲結緣後，愛情長跑至今已邁入第21年，感情依舊穩定甜蜜，但兩人遲遲沒傳出結婚消息，過去他們曾鬆口談及此事，彼此都很滿意目前交往的未婚狀態，對婚姻沒有特別嚮往，所以才沒去結婚。昨日金馬獎頒獎典禮備受矚目，戴立忍入圍最佳男主角，恰好桂綸鎂是頒獎人，她昨晚走上紅毯時，面對媒體追問最看好誰，桂綸鎂先是官腔回應：「每位演員都很辛苦、角色都很精彩」，接著她又被問到，是否有替男友加油打氣，桂綸鎂害羞直呼：「可能…希望台上見！」低調放閃戴立忍，只可惜戴立忍最後未能抱回獎座，輸給劉冠廷，小倆口無緣在舞台上同框。現年60歲的戴立忍與小17歲的桂綸鎂，2005年因合作電影《經過》擦出愛火。由於兩人年齡差距大，加上個性低調、鮮少公開合體，過去曾多次被外界傳出分手謠言。2018年時，戴立忍甚至被發現斥資買下帆船，長期駐紮在宜蘭烏石港享受航海生活，疑似與桂綸鎂分居，不過他隨後又被拍到頻繁進出桂綸鎂位於大直的豪宅，兩人以實際行動打破情變傳聞。而他們愛情長跑超過21年，卻始終未傳出結婚規劃。對此，戴立忍過去受訪時就曾多次回應，他除了坦言結婚需要「天時、地利、人和」之外，也直言兩人之所以沒有步入禮堂，是因為「現在各方面很安逸平衡」，認為不婚不生日子同樣過得很快樂，沒有特別追求傳統意義上的家庭圓滿。去年他出席大愛戲劇《院長爸爸》記者會時，被問到是否要結婚了，同樣笑著否認：「沒有、沒有！」桂綸鎂對於婚姻也抱持相同的價值觀，她曾公開表示，大家總認為在一起久了就應該要結婚才算有結果：「可是什麼叫做結果呢？在一起也是一種結果啊，我們兩個在一起，這已經是結果了嘛」，她說自己覺得現況已經很幸福了，對於目前的生活相當滿足，戴立忍就像她生命中定下的錨，讓她感到安心，結不結婚，對於她倆來說，已經無所謂了。