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今年前3季國內旅館住宿市場持續升溫！交通部觀光署公布115年1至9月旅館業營運統計，旅館住用率達54%，較去年同期51.3%增加2.7個百分點，連續3年成長；平均房價為新台幣3,009元，較去年同期2,954元增加55元，不過比今年第1季的3,101元減少92元，顯示住宿需求增加之際，房價漲幅相對平緩。觀光署統計，113年至115年1至9月旅館業住用率分別為49.15%、51.3%及54%，呈現逐年上升趨勢。縣市表現方面，與114年同期相比，以花蓮縣成長10.99%最多，其次為嘉義市6.15%、臺東縣5.87%，東部及部分中南部地區住宿市場表現較為突出。住客人次也同步增加，115年1至9月整體住客達5,608.9萬人次，高於113年同期的5,180.6萬人次及114年同期的5,392.4萬人次。其中，本國籍住客4,122.7萬人次，占整體約74%；外國籍住客則有1,486.2萬人次，較113年同期的1,322.3萬人次及114年同期的1,426.1萬人次增加，顯示國內旅遊及國際住宿需求均呈成長。在住宿供給方面，115年1至9月旅館業家數達3,386家，總房間數增加964間，突破20萬間，顯示旅館市場供給持續擴增。房價方面，觀光署指出，受電價、人力及食材等營運成本影響，今年前3季旅館平均房價為3,009元，較去年同期增加55元，漲幅相對平緩。不過，與今年第1季平均房價3,101元相比，已減少92元：從房價分布來看，約有8成旅館房價低於整體平均水準，反映市場仍有不同價位的住宿選擇，旅客可依預算及旅遊需求挑選適合的旅宿。為持續帶動國內住宿需求，觀光署表示，平日住宿獎助延長至年底，希望鼓勵民眾利用平日及非旺季出遊，分散旅遊人潮，增加地方旅宿業者的住房機會。此外，觀光署也透過旅宿網「優宿專區」整合各縣市住宿資源，目前包含逾1,000個住宿優惠，以及逾2,000家平價優質旅宿，提供民眾更多住宿選擇。觀光署後續也將持續與地方政府合作，輔導及優化特色大型觀光活動，鼓勵旅宿業者結合在地文化、景點及主題活動，延長旅客停留時間，進一步帶動地方觀光及住宿消費。