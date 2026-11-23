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島語大巨蛋店開幕！3分鐘秒殺萬人座位 看好年營收達4.5億元

▲島語台北大巨蛋店開幕，漢來美食董事長林淑婷（左三）、漢來美食西餐品牌總經理劉子銘（左四）透露版圖規劃。（圖／記者朱永強攝）

台南人久等了！「島語」第6店 預計明年2月

插旗南紡購物中心

▲島語台北大巨蛋店端出雪蟹、松葉蟹等多款帶殼海鮮。（圖／記者朱永強攝）

「漢來海港PREMIUM」升級版來了！預計3月高雄鳳山LaLaport見客

▲漢來美食經典「漢來海港自助餐」也將轉型升級。（圖／漢來美食提供）

隨著全台最難訂位「島語」第5家Buffet自助餐廳，11月26日正式在台北大巨蛋開幕，全台吃到飽版圖受消費者關注。漢來美食宣告將再度刷新高價Buffet市場的營收紀錄，董事長林淑婷於島語大巨蛋店現場表示，「第5家分店開放訂位後，未來兩個月、超過一萬人次的座位僅約3分鐘即『秒殺』，看好年營收可達4.5億元。」根據漢來美食規劃，島語自助餐廳的全台第6家分店預計落腳台南，將在2027年2月正式進駐台南南紡購物中心。繼台北大巨蛋才剛亮相的台南小卷炒意麵、海鮮羹，預計台南南紡店也將會有融入府城在地食材與專屬特色菜單。官方表示，漢來美食集團旗下的精緻粵菜品牌「漢來軒」也將於第一季同步登場南紡，為台南消費者提供更多元的選擇。除了高價位品牌擴張，漢來美食明年的另一大亮點，是將主力放在Buffet經典品牌「漢來海港」的全面轉型升級。隨著明年3月全新落成的「三井LaLaport高雄鳳山店」開幕，全台首間「漢來海港PREMIUM」也將同步見客。◾️：突破既有店型的餐檯與設備限制，PREMIUM概念店將引進全新烤爐與現代化硬體，並大幅提升「現點現做」的料理比例，讓食材鮮度與烹調質感更上一層樓。◾️：因應食材與人力成本攀升，升級後的漢來海港PREMIUM價格將微幅調升，但集團強調客單價會控制在「1,500元以下」，藉此與客單價2,000元以上的「島語」拉開明顯級距。◾️：升級後的海港依然主打高CP值，鎖定大學生、小資族、家庭聚餐與有預算限制的團體聚會；而島語則持續深耕白領階級、商務宴客與追求極致享受的高端客群。