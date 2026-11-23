隨著全台最難訂位「島語」第5家Buffet自助餐廳，11月26日正式在台北大巨蛋開幕，全台吃到飽版圖受消費者關注。漢來美食向《NOWNEWS今日新聞》表示，島語台南店預計最快於明年2月在南紡購物中心開幕；而全新轉型升級版「漢來海港PREMIUM」，也預計將隨高雄鳳山LaLaport明年3月見客。
島語大巨蛋店開幕！3分鐘秒殺萬人座位 看好年營收達4.5億元
漢來美食宣告將再度刷新高價Buffet市場的營收紀錄，董事長林淑婷於島語大巨蛋店現場表示，「第5家分店開放訂位後，未來兩個月、超過一萬人次的座位僅約3分鐘即『秒殺』，看好年營收可達4.5億元。」
官方透露島語目前各店營業業績，高雄店受惠於座位數多、年營業額約6億元奪下冠軍，而南港店年營業額約5.2億元、台中及桃園店各約4.2億元；再加上台北大巨蛋店預估4.5億元、明年台南南紡店也加入，六店年營業額可望突破25億元。
台南人久等了！「島語」第6店 預計明年2月插旗南紡購物中心
根據漢來美食規劃，島語自助餐廳的全台第6家分店預計落腳台南，將在2027年2月正式進駐台南南紡購物中心。繼台北大巨蛋才剛亮相的台南小卷炒意麵、海鮮羹，預計台南南紡店也將會有融入府城在地食材與專屬特色菜單。
官方表示，漢來美食集團旗下的精緻粵菜品牌「漢來軒」也將於第一季同步登場南紡，為台南消費者提供更多元的選擇。
「漢來海港PREMIUM」升級版來了！預計3月高雄鳳山LaLaport見客
除了高價位品牌擴張，漢來美食明年的另一大亮點，是將主力放在Buffet經典品牌「漢來海港」的全面轉型升級。隨著明年3月全新落成的「三井LaLaport高雄鳳山店」開幕，全台首間「漢來海港PREMIUM」也將同步見客。
漢來海港PREMIUM升級亮點與定價策略：
◾️硬體與食材雙重升級：突破既有店型的餐檯與設備限制，PREMIUM概念店將引進全新烤爐與現代化硬體，並大幅提升「現點現做」的料理比例，讓食材鮮度與烹調質感更上一層樓。
◾️精準定價區隔市場：因應食材與人力成本攀升，升級後的漢來海港PREMIUM價格將微幅調升，但集團強調客單價會控制在「1,500元以下」，藉此與客單價2,000元以上的「島語」拉開明顯級距。
◾️客群定位：升級後的海港依然主打高CP值，鎖定大學生、小資族、家庭聚餐與有預算限制的團體聚會；而島語則持續深耕白領階級、商務宴客與追求極致享受的高端客群。
漢來美食表示，在高雄LaLaport首店開幕後，現有的天母SOGO店與高雄巨蛋店也將陸續納入改裝計畫，逐步跟進升級為PREMIUM店型。
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漢來美食宣告將再度刷新高價Buffet市場的營收紀錄，董事長林淑婷於島語大巨蛋店現場表示，「第5家分店開放訂位後，未來兩個月、超過一萬人次的座位僅約3分鐘即『秒殺』，看好年營收可達4.5億元。」
官方透露島語目前各店營業業績，高雄店受惠於座位數多、年營業額約6億元奪下冠軍，而南港店年營業額約5.2億元、台中及桃園店各約4.2億元；再加上台北大巨蛋店預估4.5億元、明年台南南紡店也加入，六店年營業額可望突破25億元。
根據漢來美食規劃，島語自助餐廳的全台第6家分店預計落腳台南，將在2027年2月正式進駐台南南紡購物中心。繼台北大巨蛋才剛亮相的台南小卷炒意麵、海鮮羹，預計台南南紡店也將會有融入府城在地食材與專屬特色菜單。
官方表示，漢來美食集團旗下的精緻粵菜品牌「漢來軒」也將於第一季同步登場南紡，為台南消費者提供更多元的選擇。
除了高價位品牌擴張，漢來美食明年的另一大亮點，是將主力放在Buffet經典品牌「漢來海港」的全面轉型升級。隨著明年3月全新落成的「三井LaLaport高雄鳳山店」開幕，全台首間「漢來海港PREMIUM」也將同步見客。
漢來海港PREMIUM升級亮點與定價策略：
◾️硬體與食材雙重升級：突破既有店型的餐檯與設備限制，PREMIUM概念店將引進全新烤爐與現代化硬體，並大幅提升「現點現做」的料理比例，讓食材鮮度與烹調質感更上一層樓。
◾️精準定價區隔市場：因應食材與人力成本攀升，升級後的漢來海港PREMIUM價格將微幅調升，但集團強調客單價會控制在「1,500元以下」，藉此與客單價2,000元以上的「島語」拉開明顯級距。
◾️客群定位：升級後的海港依然主打高CP值，鎖定大學生、小資族、家庭聚餐與有預算限制的團體聚會；而島語則持續深耕白領階級、商務宴客與追求極致享受的高端客群。
漢來美食表示，在高雄LaLaport首店開幕後，現有的天母SOGO店與高雄巨蛋店也將陸續納入改裝計畫，逐步跟進升級為PREMIUM店型。