NBA規則第12條第7節也寫明，只要進攻球員在同一個進攻回合中被吹判進攻犯規，「進攻方不得獲得任何分數。」

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波傑姆斯基4分打被挑戰 勇士差點葬送比賽

關鍵規則解析：球已經出手，為什麼進球還是被沒收？

「投籃動作（Act of Shooting）」並不是在球離手那一刻就結束。

進攻犯規「一律不算分」 是規則鐵律

包含整個投籃動作結束前，被吹判進攻犯規，「進攻方不得獲得任何分數」。

金州勇士今（23）日88：87險勝波士頓塞爾提克，終場前1分08秒波傑姆斯基（Brandin Podziemski）三分進球還要到犯規，經綠衫軍挑戰後，從原本潛在4分打改為「進攻犯規、且三分進球沒收」，全場球迷一片譁然。根據裁判當下解釋，認為波傑姆斯基出手後主動伸手、製造假車禍，改為進攻犯規，回顧這起事件，勇士於最後1分鐘逆轉取得88：86領先，波傑姆斯基接獲傳球後出手，塞爾提克後衛謝爾曼（Baylor Scheierman）撲防，前者出手、落地當下，與謝爾曼糾纏在一起最終倒地，裁判給予進算還有1次罰球機會，勇士有機會靠4分打徹底拉開比分。結果塞爾提克啟動挑戰，最終裁判經檢視重播後，認定波傑姆斯基出手後主動伸展肢體、製造非自然身體接觸，因而改為進攻犯規，不僅犯規不算，連該次三分出手都被沒收。不少球迷疑惑，犯規不算之外，為何出手後的三分也要沒收？實際上，在NBA規則中，根據NBA規則第4條第1節、第12條第7節明確定義，投籃動作包含「完整落地」，從球員開始將球向上帶起時算起，一直持續到他的投籃動作停止、並且直到雙腳安全回到地面、恢復正常站立姿勢為止。這也是為什麼防守者如果在射手落地前踩進其落地空間會被吹惡意犯規；反之，射手在空中或落地瞬間伸腿勾人、踢人或用非自然動作撞倒防守者，同樣算是在「投籃動作期間」發生的進攻犯規。另根據規則第12條第7節，只要進攻球員在同一次進攻回合中，這代表波傑姆斯基在還沒完成「安全落地」前就發生進攻犯規，他的整個投籃行為被視為無效，即便球已經破網，三分球也必須沒收，並由塞爾提克獲得邊線發球權。