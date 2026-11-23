寶可夢迎接30週年，台灣粉絲又有好消息了，曼迪傳播宣布，2026年11月25日起至2027年2月，將在全台北中南8處地點接力舉辦寶可夢30週年主題快閃店，現場除了推出多款全新紀念周邊，也將設置動畫回憶牆、首週來店禮及滿額贈品，首站將於Mitsui Shopping Park LaLaport南港登場。
全台8處快閃店接力登場 動畫回憶牆重溫30年冒險
曼迪傳播指出，本次《寶可夢》30週年主題快閃店將自11月25日率先於LaLaport南港開跑，後續將在全台另外7處地點接力舉辦，讓各地粉絲都有機會參與，現場除了集結多款寶可夢周邊，也特別規劃動畫回憶牆，讓粉絲重溫歷代動畫的經典畫面，回顧與寶可夢相伴的30年時光。
皮卡丘、伊布家族周邊登場 30週年限定商品開賣
商品部分，配合寶可夢30週年主題推出多款全新設計紀念周邊，包括人氣角色皮卡丘、百變怪、伊布家族及謎擬Q等，都將以全新面貌登場，此外，現場也會集結多款熱銷及話題商品，讓粉絲能一次收藏不同系列的寶可夢周邊。
寶可夢快閃店活動期間也準備多重消費好禮，首週來店消費不限金額，即可獲得寶可夢紀念貼紙1張，共有9款款式隨機贈送；另外，在各店主題活動期間，單筆消費滿800元，也能獲得紀念大圖卡1張，圖面以歷代動畫系列最初的伙伴與皮卡丘為主題，具有收藏紀念價值。
寶可夢30週年快閃店資訊一次看
《寶可夢》30週年主題快閃店將從2026年11月25日起至2027年2月，在全台8處地點接力舉辦，首站為Mitsui Shopping Park LaLaport南港，至於後續巡迴地點及更多活動企劃，曼迪傳播將陸續公布，粉絲可持續關注官方粉絲專頁掌握最新消息。
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曼迪傳播指出，本次《寶可夢》30週年主題快閃店將自11月25日率先於LaLaport南港開跑，後續將在全台另外7處地點接力舉辦，讓各地粉絲都有機會參與，現場除了集結多款寶可夢周邊，也特別規劃動畫回憶牆，讓粉絲重溫歷代動畫的經典畫面，回顧與寶可夢相伴的30年時光。
商品部分，配合寶可夢30週年主題推出多款全新設計紀念周邊，包括人氣角色皮卡丘、百變怪、伊布家族及謎擬Q等，都將以全新面貌登場，此外，現場也會集結多款熱銷及話題商品，讓粉絲能一次收藏不同系列的寶可夢周邊。
寶可夢快閃店活動期間也準備多重消費好禮，首週來店消費不限金額，即可獲得寶可夢紀念貼紙1張，共有9款款式隨機贈送；另外，在各店主題活動期間，單筆消費滿800元，也能獲得紀念大圖卡1張，圖面以歷代動畫系列最初的伙伴與皮卡丘為主題，具有收藏紀念價值。
《寶可夢》30週年主題快閃店將從2026年11月25日起至2027年2月，在全台8處地點接力舉辦，首站為Mitsui Shopping Park LaLaport南港，至於後續巡迴地點及更多活動企劃，曼迪傳播將陸續公布，粉絲可持續關注官方粉絲專頁掌握最新消息。
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活動期間
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活動地點
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2026.11.25 – 2026.12.13
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Mitsui Shopping Park LaLaport 南港 1F中央廣場
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2026.12.01– 2027.01.04
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Mega City板橋大遠百 9F威尼斯廣場
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2026.12.02– 2026.12.27
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MITSUI OUTLET PARK 林口 I館1F室內區 六角廣場
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2026.12.11 – 2027.01.11
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高雄夢時代購物中心1F時代光廊
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2026.12.17 – 2027.01.14
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SOGO百貨新竹店3F活動會館
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2026.12.19 – 2027.01.18
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台中中友百貨B棟13樓文化大廳
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2026.12.23 – 2027.02.22
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新光三越台南西門新天地 本館6樓C區文化館
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2027.01.15 – 2027.02.21
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SKM Park Outlets 高雄草衙 大道東1F 中央廣場