美式賣場好市多（Costco）黑五Black Friday「黑色購物節」正式開跑，從今（23）日起一路到12月6日，連續14天提供超過700項優惠商品。但好市多黑五首日，卻有一票會員相當失望，發現首日特價商品不多，不少商品折扣力道也不如預期，質疑根本是在清庫存，更有人排隊3小時進場，在賣場晃了一圈卻空手回家，感嘆「浪費時間」，引發大批會員共鳴。
逛完好市多黑五超失望！會員揭原因爆共鳴：浪費時間
好市多黑五Black Friday「黑色購物節」首日開跑，一早還沒營業就湧現眾多會員排隊搶優惠，但有一名網友在Threads發文抱怨，表示「有人跟我一樣好市多逛了一圈黑五，發現都只是一堆滯銷在清庫存？」
貼文曝光後，瞬間引來不少會員共鳴，認為首日優惠折扣不多，加上特價產品不吸引人，部分人甚至晃一圈空走回家，「黑五完全沒特別啊！特價的又不是特別便宜」、「塞車排隊浪費了三個小時，看到現場的人滿為患，想說要來大買特買，卻看到一些滯銷的商品，轉頭直接回家睡覺」、「完全沒買就走了+1」。
好市多黑五首日35項優惠！會員看完失望：跟平常一樣
據了解，今年好市多黑五從11月23日一路到12月6日，為期14天將祭出超過700項優惠商品，但優惠分散在兩週內逐日釋出，導致單日進場時體感折扣品項變少。昨晚好市多搶先公開首日35項折扣商品，但部分會員發現多數是家電高價產品，在入手上多數持觀望態度。
雖然首日優惠也有實用型日常用品與生鮮產品，但會員認為與平時優惠與特價相差不多，像是星巴克早餐綜合咖啡豆，雖然從原價999元，折扣200元降至799元，卻與平時折扣相同，感嘆「黑五就給這特價，太沒意思了」、「平常就有的特價，沒很特別」。
電視一台省2.3萬！好市多黑五首日優惠仍超殺：熱門衛生棉開賣秒殺
不過好市多黑五首日也並非完全沒有吸引力，例如「美國頂級嫩肩里肌真空包」就祭出首日限定每公斤現省130元限定優惠，ARIEL洗衣精、適樂膚/舒特膚修護乳、滿意寶寶晚安褲都是熱門商品，以及「蘇菲輕薄貼合衛生棉」也相當搶手，開賣30分鐘貨架就被直擊全空。
另外，高價家電部分人氣也驚人，其中「SAMSUNG 三星 85吋 NEO QLED 顯示器」折扣最有感，單台就能現省2萬3000元，首日開賣僅10分鐘，就吸引超過10名消費者填寫訂購單。隨著活動才剛起跑，後續也將陸續推出各項折扣，民眾不妨持續關注，或許還能找到值得入手的好物。
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好市多黑五Black Friday「黑色購物節」首日開跑，一早還沒營業就湧現眾多會員排隊搶優惠，但有一名網友在Threads發文抱怨，表示「有人跟我一樣好市多逛了一圈黑五，發現都只是一堆滯銷在清庫存？」
好市多黑五首日35項優惠！會員看完失望：跟平常一樣
據了解，今年好市多黑五從11月23日一路到12月6日，為期14天將祭出超過700項優惠商品，但優惠分散在兩週內逐日釋出，導致單日進場時體感折扣品項變少。昨晚好市多搶先公開首日35項折扣商品，但部分會員發現多數是家電高價產品，在入手上多數持觀望態度。
雖然首日優惠也有實用型日常用品與生鮮產品，但會員認為與平時優惠與特價相差不多，像是星巴克早餐綜合咖啡豆，雖然從原價999元，折扣200元降至799元，卻與平時折扣相同，感嘆「黑五就給這特價，太沒意思了」、「平常就有的特價，沒很特別」。
不過好市多黑五首日也並非完全沒有吸引力，例如「美國頂級嫩肩里肌真空包」就祭出首日限定每公斤現省130元限定優惠，ARIEL洗衣精、適樂膚/舒特膚修護乳、滿意寶寶晚安褲都是熱門商品，以及「蘇菲輕薄貼合衛生棉」也相當搶手，開賣30分鐘貨架就被直擊全空。
另外，高價家電部分人氣也驚人，其中「SAMSUNG 三星 85吋 NEO QLED 顯示器」折扣最有感，單台就能現省2萬3000元，首日開賣僅10分鐘，就吸引超過10名消費者填寫訂購單。隨著活動才剛起跑，後續也將陸續推出各項折扣，民眾不妨持續關注，或許還能找到值得入手的好物。