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逛完好市多黑五超失望！會員揭原因爆共鳴：浪費時間

▲好市多黑色購物節11月23日開跑，內湖店一早就湧現排隊人潮，黑鑽會員上午7點半可搶先入場，吸引不少民眾提早到場等候。（圖／記者周淑萍攝）

認為首日優惠折扣不多，加上特價產品不吸引人，部分人甚至晃一圈空走回家

好市多黑五首日35項優惠！會員看完失望：跟平常一樣

▲好市多黑五首日，有民眾清晨就到賣場排隊搶頭香。（圖／記者周淑萍攝）

電視一台省2.3萬！好市多黑五首日優惠仍超殺：熱門衛生棉開賣秒殺

▲好市多黑五首日家電結帳區人潮不斷，會員拿著商品單據排隊結帳，現場工作人員忙得不可開交，30分鐘幾乎沒停過。（圖／記者周淑萍攝）

美式賣場好市多（Costco）黑五Black Friday「黑色購物節」正式開跑，從今（23）日起一路到12月6日，連續14天提供超過700項優惠商品。，引發大批會員共鳴。好市多黑五Black Friday「黑色購物節」首日開跑，一早還沒營業就湧現眾多會員排隊搶優惠，但有一名網友在Threads發文抱怨，表示「有人跟我一樣好市多逛了一圈黑五，發現都只是一堆滯銷在清庫存？」貼文曝光後，瞬間引來不少會員共鳴，，「黑五完全沒特別啊！特價的又不是特別便宜」、「塞車排隊浪費了三個小時，看到現場的人滿為患，想說要來大買特買，卻看到一些滯銷的商品，轉頭直接回家睡覺」、「完全沒買就走了+1」。據了解，今年好市多黑五從11月23日一路到12月6日，為期14天將祭出超過700項優惠商品，雖然首日優惠也有實用型日常用品與生鮮產品，，感嘆「黑五就給這特價，太沒意思了」、「平常就有的特價，沒很特別」。不過好市多黑五首日也並非完全沒有吸引力，例如「美國頂級嫩肩里肌真空包」就祭出首日限定每公斤現省130元限定優惠，ARIEL洗衣精、適樂膚/舒特膚修護乳、滿意寶寶晚安褲都是熱門商品，以及「蘇菲輕薄貼合衛生棉」也相當搶手，開賣30分鐘貨架就被直擊全空。另外，高價家電部分人氣也驚人，其中「SAMSUNG 三星 85吋 NEO QLED 顯示器」折扣最有感，單台就能現省2萬3000元，首日開賣僅10分鐘，就吸引超過10名消費者填寫訂購單。隨著活動才剛起跑，後續也將陸續推出各項折扣，民眾不妨持續關注，或許還能找到值得入手的好物。