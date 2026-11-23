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川普直接點名輝達董事會 要求給黃仁勳第二次機會

貝森特改口稱「黃仁勳已是外部人士」 關注輝達法遵問題

輝達董事會拒絕回聘 川普持續施壓

美國總統川普（Donald Trump）再度公開力挺輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳！川普22日深夜在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，直接呼籲輝達董事會重新聘用黃仁勳，強調這不僅對公司有利，也符合美國利益。川普22日深夜在「真實社群」發文表示：「我希望輝達董事會重新聘用黃仁勳，這對公司而言將是最好的事，對美國也是如此。」事實上，自黃仁勳因婚外情及中國間諜疑雲，於11月12日辭去輝達執行長等職務後，川普便多次公開表態支持他回任。川普13日受訪時形容，黃仁勳正經歷一段「地獄般」的日子，並強調他在科技領域的卓越才能。16日又表示，黃仁勳已經從事件中「學到很大一個教訓」，如果輝達決定讓他回任，自己並不反對。19日川普在中國深圳接受福斯新聞專訪時，更透露與中國國家主席習近平會談期間，可能曾簡短提及黃仁勳的處境，並形容這起事件是一場「悲劇」，強調美國必須珍惜頂尖科技人才。到了20日，川普在白宮記者會上進一步呼籲輝達給黃仁勳第二次機會。他認為，黃仁勳雖然做出錯誤決定，但仍是全球最傑出的科技人才之一，並強調黃仁勳對輝達Blackwell晶片的貢獻，有助美國維持技術優勢。川普當時直言：「我希望看到黃仁勳鄭重道歉，然後回去工作。」另一方面，美國財政部長貝森特先前曾主張，輝達應從公司外部尋找新任執行長。不過，他22日接受訪問時表示：「黃仁勳現在已經是外部人士。」這番話被外界解讀為替黃仁勳回任留下空間，但貝森特並未明確表態支持。針對黃仁勳與涉嫌涉及中國情報機構的女商人黃樂（Alice Huang）之間的關係，貝森特認為，外界過度聚焦間諜疑雲，可能忽略真正需要調查的問題。他指出，關鍵在於釐清輝達是否存在企業法遵文化方面的系統性缺失，或相關問題僅涉及個別人士。他也表示，目前仍在等待輝達提出說明。至於黃樂是否具有中國間諜身分，相關指控尚未獲得證實，貝森特認為黃仁勳當時也可能並不知情。儘管川普接連公開喊話，輝達董事會目前仍未改變立場。輝達董事長瓊斯（Harvey Jones）17日在財報電話會議上表示，董事會已一致接受黃仁勳辭職，無意讓他重新擔任執行長。《紐約時報》先前也披露，在黃仁勳正式請辭前，川普曾親自致電，勸他繼續爭取保住職位。