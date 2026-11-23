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下半場在格林與勇士側翼群輪番貼防下竟然7投0中一球未進

我想逼他往左路走

▲這是賽爾提克自2021年以來、相隔整整5年首度遭遇4連敗。在輸球後美記也忍不住痛批：「輸給沒有柯瑞的勇士實在太難看。」（圖／美聯社／達志影像）

場均僅讓對手在油漆區拿到34.9分

全場狂抓19個進攻籃板

勇士對這一場勝利更加渴望

▲金州勇士先發中鋒巴錫（Charles Bassey）身高僅6呎10吋，但他頂上內線能讓格林得以解放回到三號位。（圖／美聯社／達志影像）

在當家巨星柯瑞（Stephen Curry）因傷高掛免戰牌期間，金州勇士苦吞一波慘澹的5連敗，過去5戰團隊得分更是連一場都未能破百。然而，就在外界普遍看衰這支勇士將在大通中心繼續連敗之際，勇士卻在今（23）日以88：87一分之差力克東區強權波士頓塞爾提克，不僅將本季主場戰績推進至並列聯盟第二的7勝1負，更送給綠衫軍6年來首見的4連敗。老將格林（Draymond Green）攻防都起到關鍵作用，勇士靠著爭搶進攻籃板的鬥志以及成功的關鍵防守策略，拿下重要一勝，也不得不說灣區對於波士頓真的是有一套。勇士在連敗期間，分別僅得85分、95分、94分、98分，以及今日的88分，近5戰場均得分僅92.0分，得分表現不佳，贏球得靠防守。不過塞爾提進攻同樣不好，近期3連敗連敗全數拜西區球隊所賜，勇士賽前勝率雖低，但顯然不是沒有機會贏球。勇士全隊在賽前一天經歷了一場難堪的錄像分析課，眾人看到自身防守端到處漏人、執行力不佳的缺點，格林直言：「昨天我們看錄像時，光看大家的努力程度就讓人感到難堪。我們傳達的訊息很明確：柯瑞缺陣了？好吧，但這絕不是我們防守一塌糊塗的理由。」勇士今天確實用行動兌現了這句話。在過去四場連敗中，勇士防線頻頻失血（曾單場被灰熊轟下126分），但此役他們用極具侵略性的輪轉與外圍干擾，將塞爾提克全場投籃命中率壓制在39%（83投32中）、三分球47投僅14中（命中率29.8%），迫使綠軍吞下賽季最低的87分（綠軍4連敗期間三分命中率累計僅28.3%）。而整場防守最關鍵的一回合是格林在第四節最後時刻對塞爾提克一哥塔圖姆（Jayson Tatum）的完美單防。此役塔圖姆上半場13投8中狂砍23分，但，僅靠罰球拿到4分，連續兩戰出現上半場得分破20、但下半場僅4分的虎頭蛇尾表現。讀秒階段格林先是透過關鍵挑戰替勇士要回球權，隨後連續兩次一對一單防塔圖姆並抓下決定勝負的後場籃板。賽後格林親口揭露防守策略：「，因為他向左突破的威脅不如向右，但頂尖球星總能到達想去的位置，他硬是試圖往右走；我唯一要做的就是絕不讓他輕鬆殺進籃下，逼他做出高難度的對抗出手。」與2022年總冠軍賽，勇士能夠奪冠，格林、威金斯（Andrew Wiggins）、湯普森（Klay Thompson）3名大鎖限制住「雙探花」居功厥偉，當時塔圖姆和布朗（Jaylen Brown）被逼往左路走之後沒有太多技術能破局，如今4年過去，這軟肋依然成了塔圖姆錯失絕殺的致命傷。除了防守端一柱擎天，格林在進攻端也打出了本季最具代表性的一戰。賽前他才在社群媒體X上與評論員艾迪強森（Eddie Johnson）激烈交鋒，反駁外界認為「沒有柯瑞的格林在進攻端毫無影響力」的論調；同時總教練科爾（Steve Kerr）也透露，格林在客場之旅期間曾主動提出「若球隊需要，我願意從替補出發」，但遭到科爾斷然拒絕：「他是我們最好的防守球員，球隊需要保留他在先發的防守影響力。」教練團明確要求格林在比賽初期跑到右側底角時果斷出手。格林也展現老將價值開賽便火力全開，第一節在右側底角與弧頂連飆3記三分球、單節獨拿9分直接刷新本季個人單場得分新高，點燃了全隊士氣。塞爾提克本季之所以高居東區前段班，靠的正是全聯盟第一的禁區防守，他們，迫使對手在外線盲目出手。此役勇士全隊出現多達20次失誤（白白送給綠軍24分）、禁區得分也僅34分，按理說極難贏球，但勇士他們靠著瘋狂衝搶進攻籃板的鬥志，找到一些機會。先發中鋒巴錫（Charles Bassey）身高僅6呎10吋，但他頂上內線能讓格林得以解放回到三號位，他全場7投6中攻下13分、9籃板（含5個前場籃板）與3抄截，不僅能穩穩完成空中接力與拋投，更在籃下不斷製造混亂。除了巴錫之外，傷癒找回狀態的替補前鋒桑托斯（Gui Santos）今天得到13分5籃板，三分球三分5中3、正負值全場最高+12，也搶下4個前場籃板。後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）全隊最高18分、7籃板，末節獨拿關鍵5分；新秀倫德博格（Yaxel Lendeborg）斬獲12分8籃板。勇士全隊積極拼搶，，籃板總數以45：41領先，硬生生轉化為22分的二次進攻得分，抵銷了他們失誤丟分的劣勢。就球隊帳面實力上，塞爾提克毫無疑問更強，不過，這應該可以作為這一場比賽勝負關鍵的總結。