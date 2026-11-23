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洋流旗險掛上排雲山莊 陳菁徽酸：山神看到都畏懼

引國家公園禁止事項 批政治宣傳不尊重山林

玉管處證實山友試圖換旗 未實際降旗因此不開罰

民眾昨爆料，下午一群民進黨台北市長候選人沈伯洋的「洋流」支持者在玉山排雲山莊，試圖將中華民國國旗降下，改掛「洋流旗」，所幸遭工作人員及時制止。玉山國家公園管理處證實確有此事，但強調國旗並未被降下，洋流旗也未實際掛上。對此，國民黨立委陳菁徽今（23）日發文批評，山林是所有人共同使用的空間，不應成為政治宣傳場所，更諷刺「洋流的影響力，已經蔓延到玉山了，這大概是海嘯規模，才有辦法翻山越嶺，攻佔玉山」。陳菁徽今發文指出，登山有許多不同原因，包括擁抱自然、探索人生、創造回憶及強身健體，對許多人而言，登頂時眼前的雄偉景觀，是難以忘懷的感動與震撼。不過，她話鋒一轉反問，「但，如果突然看到洋流大旗，會是怎麼樣的情緒呢？」陳菁徽諷刺，「你沒有看錯，溫暖的洋流就是這麼有創意。」她更酸，「洋流真的外溢到全台灣，溫暖的洋流，熱情的小水滴，心中所想的是沈伯洋，就要把所有地方都放上沈伯洋！」並直言「山神看到都畏懼，想說是誰這麼了不起，意圖拉下中華民國國旗，放上造神的洋流大旗。」陳菁徽接著引用《玉山國家公園區域內禁止事項》第5點及第17點規定，指出園區禁止懸掛或放置妨害景觀的物品，除聚落範圍外，也禁止從事足以引發社會爭議或衝突的政治性行為或活動。她也強調，「山林歡迎所有政治立場的人，但排雲山莊的管理不會隨著任何人的政治立場而改變。」陳菁徽認為，登山應該敬畏自然、實踐無痕山林，並批評「意圖宣傳洋流大旗，這樣的行為根本沒有在尊重山林環境，更沒有尊重他人共同使用山林的權利。」針對這起爭議，玉山國家公園管理處今已說明，當時一群山友希望懸掛洋流旗留作紀念，但才剛展開旗幟、準備觸碰國旗旗繩，就被工作人員發現並制止。工作人員向山友說明相關規定後，對方便離開現場。由於國旗沒有被降下，洋流旗也未實際懸掛，玉管處表示不會開罰。