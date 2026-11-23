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南港站優先 避開台北車站地下三樓閘門以節省時間

「紅眼優惠班次」對號座即將完售 11/28上午還來得及投票

高鐵公司加開上週加開首度「紅眼優惠班次」。今（23）日高鐵表示，紅眼班次對號座即將完售，28日上午加開的全車自由座列車仍有位置，也來得及返鄉投票。同時提醒，27日晚間為尖峰時段，提醒大台北旅客多利用南港站，台北站則避開較為狹窄的閘門（近捷運信義線）的高鐵閘門。台灣高鐵公司預估，11月27日（五）傍晚17時起至20時止，南港、台北、板橋三站自由座人潮將為紅燈，因此將實施自由座旅客進站管制——每開放10分鐘進站、管制進站5分鐘，實際管制時間依現場狀況可能略有調整；對號座旅客進站則不受影響。高鐵公司嚴肅呼籲，管制期間自由座旅客預估排隊等候時間至少為45分鐘到1小時，呼籲自由座旅客避開上述時段、利用分流搭乘，而屆時若自由座旅客人數過多、無法消化，上述三站不排除延長管制時間到20時以後，紅燈尖峰時段請改用其他交通運具，分流搭乘，避免久候。高鐵公司也提醒，大台北地區旅客多利用南港站搭車，前往台北站搭乘的旅客，優先選擇地下一樓閘門進站（近捷運板南線出口），避開空間狹窄的地下三樓閘門（近捷運信義線出口）以節省時間。高鐵公司已協調台北捷運公司在捷運站內加強廣播，敬請台北站旅客配合，分流進站。高鐵公司經檢視訂位狀況，27日10班「紅眼優惠班次」（抵達端點站超過夜間12時半），避開超尖峰時段，並且提供77折優惠。不過， 28日（六）上午中午12時以前，加開多達8班（南下4班、北上4班）全車自由座列車（商務車廂除外），依然來得及在投票截止前，投下神聖的一票，呼籲自由座旅客不用擠在11/27晚間返鄉，分流改搭11/28上午的班次。