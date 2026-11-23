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隨著AI算力需求與半導體先進製程持續擴張，台南科學園區及周邊產業聚落未來用電需求大幅增加。台電預估，大台南科學園區長期用電量將攀升至800萬瓩（8,000MW），因此規劃投入約1,096億元推動輸變電建設，包含新建南科特定區及沙崙科學園區變電所、興建345kV興達至南科輸電線路，以及增設鄰近工業區變電所，強化區域供電能力。台電所稱的「大台南科學園區」，並非僅指目前的南科台南園區，而是涵蓋台南園區、南科特定區、沙崙園區及樹谷園區等既有與未來開發區域，合計約20平方公里。台電估計，整體用電需求未來將達800萬瓩，台南市長期用電需求則可能超過1,000萬瓩。台電指出，隨著先進半導體製程及AI算力產業發展，園區用電呈現高度集中的特性，對電網熱穩定、電壓品質及故障承受能力形成挑戰。以大南科約20平方公里的開發範圍計算，平均每平方公里電力承載需求約40萬瓩。在供電建設方面，台電規劃投入約1,096億元，主要包含新建南科特定區及沙崙科學園區變電所，提升園區電力轉接與供應能力；另外也將興建345kV興達至南科輸電線路，強化電廠與園區之間的輸電能力，並增設鄰近工業區變電所，改善區域供電網絡。台電也規劃推動電廠直供科學園區，縮短電力從發電端到產業用戶的輸送距離。目前已核定的5條園區直供專線，相關工程投資約1,555億元，涵蓋大潭、通霄、台中、興達及大林等電廠，預計2026年至2033年陸續完工加入。其中，興達電廠及森霸電廠規劃支援南科與沙崙園區，大林電廠則規劃直供楠梓園區。這些直供專線與1,096億元大南科輸變電計畫屬不同規劃項目，不能將兩筆經費混為一談。供電建設仍須配合園區開發 完工時程成後續觀察重點除了電網建設，台電也指出，南科與沙崙園區未來用電需求增加，仍須搭配在地電源與電網建設。現階段南科供電主要仰賴森霸電廠及興達電廠支援，台電也持續爭取台南增加在地穩定電源，包括規劃中的森霸三期民營電廠。隨著沙崙科學園區預計2027年啟動開發，大南科供電建設能否配合園區進度完成，將是後續觀察重點。相關變電所、輸電線路的用地取得、施工進度及電源配置，也將影響台南半導體產業後續擴張。