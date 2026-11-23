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金州勇士隊今（23）日在主場1分險勝波士頓賽爾提克隊，總算驚險終結近期難堪的5連敗。終場哨響那一刻，全場最動人的畫面出現在場邊，因傷高掛免戰牌的當家一哥柯瑞（Stephen Curry），賽後緊緊抱住完成致勝防守的老戰友格林（Draymond Green），勇士官方社群也立刻曬出這張相擁照。在狂喜止敗的背後，這場比賽卻再次殘酷地揭開勇士隊最真實的困境，在失去柯瑞的日子裡，這支球隊繞了一大圈，最終還是只能「啃老」。這場勝利有多來之不易，從格林賽後的態度便能窺見端倪。勇士主帥科爾（Steve Kerr）賽後透露，在近期連敗的客場之旅期間，格林曾私下找他溝通，「只要球隊需要，自己願意降為替補出發」。對於一名曾拿過年度最佳防守球員、四座總冠軍的王朝功勳而言，願意在生涯暮年讓位給年輕人，這份犧牲背後的無力感不言而喻。所幸科爾當場拒絕了這項提議，他認為在柯瑞缺陣、進攻體系近乎癱瘓的時刻，勇士唯一能仰賴的浮木就是防守。格林也用行動回報了教練團的信任，全場出戰27分鐘雖有3次失誤，但他在讀秒階段先是搶下關鍵籃板，最後一擊更單防鎖死賽爾提克一哥塔圖姆（Jayson Tatum）的跳投，用「最格林」的硬派防守完成自我救贖。賽後他直言：「我一直很喜歡用一次成功的防守來結束比賽。」這句話聽在勇士老球迷耳裡，既熱血又感慨。不可否認，這場勇士的止敗之戰中年輕球員並非全無亮點，幾名角色球員在關鍵時刻確實挺身而出。波傑姆斯基（Brandin Podziemski）頂住前三節手感冰冷的壓力，在末節連拿關鍵分；中鋒巴錫（Charles Bassey）全場7投6中高效攻下13分、9籃板、3助攻、3阻攻，展現禁區護框的存在感。替補席上的桑托斯（Gui Santos）貢獻13分、5籃板，正負值全是隊最高的+12，小裴頓（Gary Payton II）也以5投4中拿下8分提供防守能量。但勇士全場僅攻下88分，能贏球很大程度也受惠於賽爾提克自身陷入4連敗低潮、塔圖姆下半場7投0中且關鍵兩罰一中。年輕球員偶有佳作，卻始終沒有人具備穩定接管戰局的巨星成色；一旦比賽進入窒息的焦土戰，勇士最終還是得把寶押在36歲的格林身上，祈禱他燃燒所剩無幾的體能去守住最後一球。當鏡頭捕捉到身穿便服的柯瑞在場邊與滿頭大汗的格林緊緊相擁時，許多勇士球迷或許覺得很溫馨，似乎與回憶中攜手登上巔峰的畫面重疊了，但細想過後，這一幕其實透著滿滿的心酸。本季已經38歲的柯瑞在受傷前曾打出場均破30分、真實命中率突破70%的鬼神開局，幾乎是以燃燒生命的方式扛著球隊前進。如今柯瑞倒下，勇士立刻吞下一波5連敗，直到老搭檔格林在生死關頭守下最後一擊才勉強止血。即使過了10年勇士還是離不開「綠咖哩」。這支曾經創建王朝的金州大軍，在遲遲無法真正「交棒」的情況下，如今每贏一場球都像是在透支兩位老將的最後能量。