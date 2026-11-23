我是廣告 請繼續往下閱讀

▲寶可夢30週年系列「Pokémon Timeless Adventure」也將推出阿羅拉地區主題商品。（圖／IG@pokemon_taiwan）

《Pokémon Pokopia》周邊登場！百變怪毛絨玩具、造型收納包必收

寶可夢30週年阿羅拉地區周邊登場！御三家限量貼紙開送

▲阿羅拉地區主題的寶可夢30週年原創貼紙也將同步登場，共有3款設計。（圖／IG@pokemon_taiwan）

■11月28日台灣寶可夢中心商品清單

▲以遊戲《Pokémon Pokopia》為主題的方形收納包。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲《Pokémon Pokopia》系列立體鑰匙圈。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲《Pokémon Pokopia》系列貼紙、紙膠帶。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲超人氣的淺色皮卡丘在11月28日也將再度到貨。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲寶可夢30週年系列「Pokémon Timeless Adventure」阿羅拉地區主題商品。（圖／IG@pokemon_taiwan）

台灣寶可夢中心11月入店整理券發放實施日期

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）11月底又有新品登場！寶可夢台灣官方今（23）日宣布，以遊戲《Pokémon Pokopia》為主題的全新商品系列，將於11月28日（六）正式開賣，包含百變怪毛絨玩具、寶可夢造型收納包及泡泡貼紙等。此外，寶可夢30週年系列「Pokémon Timeless Adventure」也將推出阿羅拉地區主題商品，超人氣的淺色皮卡丘也將再度到貨，預期週末信義區現場又將出現大量寶可夢粉絲排隊。因此官方也表示，兩大系列商品將於PChome 24h購物「Pokémon Store」提前一天開放線上購買，新光三越台南新天地快閃店也有部分商品同步登場。台灣寶可夢官方今（23）日表示，以《Pokémon Pokopia》遊戲世界為靈感設計的新商品系列，將於11月28日在台北寶可夢中心開賣。本次推出多款實用又可愛的周邊，包括以遊戲中登場的卡比獸（萌苔）、藏飽栗鼠（廚師）及洛托姆（立體音響洛托姆）為靈感設計的方形收納包。此外，變身成人類模樣的百變怪毛絨玩具，這次也推出百變怪原本的紫色造型，附有扣環設計，可以掛在背包上隨身攜帶；另外還有以寶可夢為主題的泡泡貼紙，以及描繪百變怪模樣的紙膠帶，讓粉絲收藏。另一波新品則是以30週年主題「休憩」為靈感打造的「Pokémon Timeless Adventure」系列。此次主視覺以阿羅拉地區為主題，描繪木木梟、火斑喵及球球海獅，悠閒地躺在漂浮於海面上的巨翅飛魚身上熟睡的模樣。另外，阿羅拉地區主題的寶可夢30週年原創貼紙也將同步登場，共有3款設計。民眾於Pokémon Center TAIPEI或PChome 24h購物「Pokémon Store」購買商品，即可獲得原創貼紙1張，數量有限，送完為止。今天公布的兩大系列商品，將於11月28日（六）在Pokémon Center TAIPEI正式發售，PChome 24h購物「Pokémon Store」則提前於11月27日（五）下午4時開放線上販售。30週年阿羅拉地區原創貼紙也將自各通路商品開賣時間起開始贈送，每筆符合活動資格的購物可獲得貼紙1張，實際贈送方式及數量仍以各通路公告為準，數量有限，送完為止。毛絨玩具 Pokémon Pokopia (百變怪) $740( 圓帽 百變怪色 / 運動帽 百變怪色 )附扣環方形收納包 Pokémon Pokopia $450( 百變怪 / 皮卡丘 淺色 / 卡比獸 萌苔 / 藏飽栗鼠 廚師 / 洛托姆 立體音響洛托姆 / 百變怪變身快龍 / 百變怪變身拉普拉斯 )立體鑰匙圈 Pokémon Pokopia $370( 百變怪變身拉普拉斯 運動帽 / 百變怪變身拉普拉斯 圓帽 / 百變怪變身隆隆石 運動帽 / 百變怪變身隆隆石 圓帽 / 百變怪變身快龍 運動帽 / 百變怪變身快龍 圓帽 / 百變怪變身小磁怪 運動帽 / 百變怪變身小磁怪 圓帽 )泡泡貼紙 Pokémon Pokopia $100( 百變怪 圓帽 /百變怪 運動帽 / 皮卡丘 淺色 / 卡比獸 萌苔 / 藏飽栗鼠 廚師 / 洛托姆 立體音響洛托姆 / 百變怪變身快龍 / 百變怪變身拉普拉斯 / 百變怪變身小磁怪 / 百變怪變身隆隆石 )紙膠帶 Pokémon Pokopia $130( 百變怪&飄飄球 / 百變怪 )毛絨玩具 Pokémon Pokopia (皮卡丘 淺色) $620A4文件夾 Pokémon Timeless Adventure 阿羅拉 $120鑰匙圈 Pokémon Timeless Adventure 阿羅拉 $220壓克力磚 Pokémon Timeless Adventure 阿羅拉 $680貼紙組 Pokémon Timeless Adventure 阿羅拉 $180上午10:00入店整理券發放開始上午10:45入店整理券發放結束※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。