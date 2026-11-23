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▲劉冠廷（右）戲外與孫可芳（左）結婚3年，被問到是否會辦婚禮？他表示一直都有在計劃。（圖／翻攝自IG@babybean1102）

劉冠廷昨晚（22日）首度拿下金馬影帝，台上他不忘感謝劇組全體幕前幕後工作人員，雖提及重要的家人們，卻未單獨感謝老婆孫可芳。對此，劉冠廷坦言自己太緊張了，到後台後趕緊打電話給老婆報喜，而孫可芳則暖心回說：「你有啊，我是你的家人啊！」慶功記者會上，劉冠廷也想起在頒男主角獎之前，自己有錄了一段語音說：「老婆，不管我等下有沒有得獎，我永遠都愛妳。」夫妻甜蜜互動閃瞎全場。劉冠廷以電影《雙囍》奪下影帝寶座，他在台上感謝所有劇組工作人員，也感謝家人一路以來的陪伴，然而卻忘記單獨提及老婆、兒子。一到後台劉冠廷坦言自己太緊張，本來寫了一長串的稿子，沒想到一到台上全都忘記，除了打電話和老婆報喜，他也立刻道歉：「老婆我剛剛太緊張了，沒有講到妳的名字。」不過，孫可芳一聽溫暖回應：「有啊，我是你的家人。」場面相當感人。在慶功記者會上，劉冠廷也想起在頒男主角獎之前，自己有錄了一段語音給孫可芳說：「老婆，不管我等下有沒有得獎，我永遠都愛妳。」昨晚劉冠廷還秀出隨身攜帶的幸運物，是他與孫可芳約18年前的合照，甜蜜指數破表。而劉冠廷也透露，得獎當下兒子也童言童語問說：「爸爸怎麼上台了？」一提到老婆小孩，劉冠廷的眼神充滿著愛。在《雙囍》中，劉冠廷被迫在一天內秘密舉辦兩場截然不同的婚禮，戲外他與孫可芳結婚3年，被問到是否會辦婚禮？他表示一直都有在計劃，但後來因為工作忙碌擱置，更笑說：「反正現在沒事，我回去跟小豆（孫可芳）討論一下。」希望會是以簡單的形式舉辦。與孫可芳育有1子的劉冠廷，被問到是否再拚第二胎，他表示「先不要」，認為女生懷孕生子需要付出很多時間、心力，自己也無法體會這些辛苦的過程，更誇讚老婆也是一名很棒的女演員，看到她為了重新回到螢幕前付出很多努力，讓他十分心疼。