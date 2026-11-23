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台北市長蔣萬安今（23）日上午與民眾黨市議員黃瀞瑩進行車隊掃街時， 經過北投區東華街，有疑似無照的三貼支持者騎摩托車和蔣萬安互相揮手，沒注意到前面紅燈直接撞上前車，蔣萬安、黃瀞瀅隨後緊急下車前去關心。競辦表示，蔣萬安交代幕僚安排送醫，待確定民眾狀況穩定、妥善安排後，才繼續原定掃街行程，也提醒團隊同仁與市民朋友務必留意前方路況、注意安全。根據現場畫面，疑似是三貼民眾，有一名長輩還抱著小孩子，前車的女子則似乎有擦傷，蔣萬安則蹲到一旁關心，旁人則跟坐在後座抱著小孩的女士說要小心，她說「剛才太開心了，沒有注意」，說完還笑了出來，不過前車的女子則有些驚魂未定，後來救護車抵達後，把人送上擔架搭救護車離開；蔣萬安隨後則安撫另一名後車女子和小朋友。競辦說明，車隊第一時間立即靠邊停車，蔣萬安、黃瀞瀅也立刻下車，到事發現場關心民眾狀況及傷勢，蔣萬安陪同民眾在路旁稍作休息，並交代幕僚協助安排送醫。待確認民眾狀況穩定、相關協助事宜均已妥善安排後，車隊才繼續原定掃街行程，後續也會持續關心傷者。競辦表示，非常感謝沿途市民朋友的熱情支持，市長也提醒團隊同仁與市民朋友務必留意前方路況、注意安全。