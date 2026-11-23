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▲11月25日至12月22日期間，買任兩杯Let's Café現調飲品，可用59元加購「咖啡轉角店積木」。（圖／業者提供）

全家冬季咖啡升級！「巴西黃水晶」更順口、特價59元

全家積木第5彈來了！「咖啡轉角店」迷你場景登場

▲「咖啡轉角店積木」加購價59元，同場加映前4款場景積木驚喜回歸，每組預購價99元。（圖／業者提供）

牛乳吉棒棒39元！全家也能吃到日式街頭吉拿棒

▲全家「牛乳吉棒棒」、「典藏莓果Q堤」等指定甜甜圈任選兩件省10元。（圖／業者提供）

超可愛的全家「三麗鷗聖誕杯套」免費送別錯過！鎖定冬季午茶商機，全家便利商店宣布，11月25日起「巴西黃水晶」單品咖啡烘焙再升級，層次、口感進化，喝來更圓潤順口，且原價100元、限時特價59元；熱飲杯套也將換上「三麗鷗聖誕版」立體杯套，共有美樂蒂、花小兔2款。每次推出都引發蒐集的全家場景積木宇宙再+1，第5彈推出「咖啡轉角店積木」，加購價59元。冬天就想喝熱咖啡，Let's Café單品咖啡「巴西黃水晶」迎來全新升級，選用來自巴西、海拔500至1400公尺的咖啡豆，採日曬與半水洗處理，以中烘焙呈現杏桃、烤榛果與巧克力交織的風味層次。透過烘焙曲線優化，進一步提升甜感、降低尾段苦感，讓原有果香與堅果調性更加協調，入口呈現杏桃般的甜感與溫和明亮的果酸，中段散發烤榛果香氣，尾段帶出巧克力風味與細緻甜韻，整體口感更加圓潤順口。全家表示，11月25日至12月8日限時優惠，「巴西黃水晶」大杯單品美式原價100元、特價59元；大杯單品咖啡原價110元、特價69元。每次推出必掀起社群討論的「全家」場景積木宇宙再+1，繼先前陸續推出蜂蜜水、鹼性離子水、鮮奶自販機及麵包店等4款場景積木後，全家第5彈推出「咖啡轉角店積木」，不只還原全家門市，更有轉角街景與迷你的Let's Café 單品咖啡杯。11月25日至12月22日活動期間，Let's Café、Let's Tea、酷繽果全品項任選第2杯8折，購買任兩杯Let's Café現調飲品就能用59元加購「咖啡轉角店積木」，同場加映前4款人氣場景積木驚喜回歸，每組預購價99元，積木控可趁機一次收齊。此外，倒數一個月就是聖誕節了，全家便利商店自11月25日起同步更換熱飲杯套，全面換上美樂蒂、花小兔2款明星IP「三麗鷗聖誕版」立體杯套，綠底搭配白金色系更添聖誕氛圍。想吃吉拿棒不用排隊，全家11月25日同步推出新品「牛乳吉棒棒」，使用日本預拌粉打造外酥內軟的日式口感，搭配花圈造型與糖漿，單手拿取不沾手，好吃又好拍，售價39元。12月2日接力登場的Q堤新品「典藏莓果Q堤」，以手工將八珠環狀造型的甜甜圈沾裹藍莓風味巧克力，搭配草莓籽點綴，入口可嘗到酸甜果香與Q彈口感，售價39元。兩款新品搭配指定飲品享59元餐促優惠，11月25日至12月8日「香草卡士達生甜甜圈」、「檸檬雙餡生甜甜圈」、「黑鑽巧克力Q堤」等指定甜甜圈任選兩件省10元。