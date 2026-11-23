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毒品集團竟以殯葬業者身分掩護製毒！刑事警察局偵查第六大隊接獲情資，發現毒品集團在新北市三峽區鐵皮廠房設置愷他命製毒工廠，還刻意擺放殯葬業器材混淆警方視聽。專案小組派員喬裝不同身分民眾前往探查，確認有製毒跡象後展開搜索，逮捕陳姓男子等3人，查扣愷他命成品11.69公斤、半成品632公斤及大量製毒原料、器材。刑事局偵查第六大隊於民國114年6月接獲情資，指有毒品集團利用新北市新莊、板橋一帶多處貨櫃倉儲藏匿製毒原料及設備，企圖製造第三級毒品愷他命，隨即與新北市刑大等單位成立專案小組，報請新北地檢署檢察官莊濬誠指揮偵辦。警方蒐證發現，集團成員於同年9月陸續將製毒原料及設備運往三峽區一處鐵皮廠房，並在現場擺設殯葬業經營器材，企圖掩飾真正用途。專案小組派員喬裝不同身分民眾前往探詢，確認廠房有製毒跡象後，於10月1日會同新北市刑大、三重分局及台中市警局大雅分局持搜索票前往查緝，當場破獲製毒工廠，逮捕兩名陳姓男子。警方後續持續溯源追查，於同年12月4日再拘提一名陳姓主嫌到案，3名嫌犯年齡分別為40歲、29歲及25歲。全案查扣第三級毒品愷他命成品11.69公斤、半成品632公斤、第四級毒品先驅化學原料43.25公斤、製毒原料4桶及一批製毒工具。全案經警方調查後，於今年5月20日依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署，檢察官偵查終結後已提起公訴。刑事局表示，將持續追查曾涉製毒者及製毒場所，防止毒品再度流入市面。