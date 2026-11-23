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勇士終於靠防守贏球 格林透露：讓人感到難堪

我們傳達的信息很明確：『柯瑞缺陣了？好吧，但這絕不是我們防守一塌糊塗的理由。』

科爾坦言靠進攻贏球不實際：只能立足於防守

柯瑞（Stephen Curry）缺陣的金州勇士，今（88）日88：87逆轉擊敗波士頓塞爾提克，包含守住塔圖姆（Jayson Tatum）最後一擊中距離，強勢終止5連敗。主帥科爾（Steve Kerr）、老將格林（Draymond Green）賽後談到球隊近期防守表現不佳問題，前一晚還全隊集合看影片，兩人不約而同表示，「柯瑞缺陣，不是我們防守糟糕的藉口。」勇士本場將塞爾提克命中率壓低到38.6%，三分命中率更僅29.8%，兩隊在2026年上演一場90年代的低比分比賽，勇士最終守住最後一擊，驚險1分差距過關。「昨天我們重看影像分析，光是重播大家在比賽中的表現，就讓人感到難堪。」格林表示：「格林首節就投進3顆外線，全場拿下9分、6籃板與3助攻。最後單防塔圖姆成功，他賽後也回顧這波關鍵防守，「可能讓你們傷心了，但我喜歡在最後時刻完成關鍵防守，尤其是防下塔圖姆這種偉大球員，總是很有趣。」科爾賽後則坦言，想要進攻贏球，基本上是不切實際的，「現階段的我們，只能立足於防守，來拿下這場勝利。 」勇士本場結束後，將獲得3天休息，下一場將於26日在主場大通中心迎戰西區弱旅沙加緬度國王。