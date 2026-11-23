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在新一波限空措施、國安基金證實已進場護盤之際，台股今（23）日開低走高，盤中歷經逾千點震盪後強勢反彈，加權指數終場收在36,811.89點，上漲778.60點，漲幅2.16%，成交金額約1兆791.65億元。台積電（2330）以1,990元開出，盤中最高來到2,050元，終場收紅，收在2,030元，上漲30元，漲幅1.50%，成交量6萬5,172張，成交金額1,312.51億元。今日也是金管會新一波穩定股市措施上路首日，其中最受市場關注的就是全面禁止平盤以下放空。金管會宣布，自11月23日起，投資人融券賣出及借券賣出上市、上櫃股票與台灣存託憑證，價格不得低於前一營業日收盤價，但證券商及期貨商因業務避險需求所為的交易不在此限。從今日盤勢來看，加權指數早盤以35,899.48點開出，最低下探35,442.41點，之後逐步回升，最終收在36,811.89點，較盤中低點反彈1,369.48點，顯示市場買盤在低檔進場承接。除了全面限空，金管會同步推出其他措施，包括將上市櫃有價證券最低融券保證金成數從130%提高至150%、暫停受理券商申請發行認售權證新案、鼓勵上市櫃公司實施庫藏股，以及鼓勵金融機構等出借人暫停對外出借股票，並視契約約定提前召回已出借股票或到期不再續借。另一方面，國安基金也已正式進場穩定市場。財政部11月21日發布新聞稿指出，國安基金自11月6日召開第131次臨時委員會議，授權執行秘書執行市場安定任務後，已進場展開護盤，後續將視市場情況適時採取必要措施。國安基金表示，近期美國AI監管政策可能趨嚴、企業龐大資本支出的投資效益受到市場檢視，加上特定企業因素及融資風險，引發市場對AI產業營運展望疑慮，美股重挫也進一步波及台股及其他亞洲股市。