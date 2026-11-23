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車手／車隊 賽事與最終成績 賽事焦點與關鍵表現 維斯塔潘（Max Verstappen） Oracle Red Bull Racing F1 第1名（冠軍） 桿位出發頂住超過30次領先易主激戰，奪下2026賽季個人第4冠 諾里斯（Lando Norris） McLaren F1 第2名（亞軍） 緊追維斯塔潘展開激烈攻防，為麥拉倫帶回亞軍積分 皮亞斯特里（Oscar Piastri） McLaren F1 第3名（季軍） 穩定發揮守住頒獎台最後一席，麥拉倫雙雄同登頒獎台 哈賈爾（Isack Hadjar） Oracle Red Bull Racing F1 第15名 起跑後一度衝上第2名與維斯塔潘包辦前二，可惜因前翼受損進站錯失頒獎台 帕爾莫斯基（Alisha Palmowski） Red Bull 青訓／Campos 車隊 F1 Academy 冠軍 勇奪拉斯維加斯站冠軍，並協助Campos車隊拿下年度車隊總冠軍

2026年F1世界一級方程式錦標賽拉斯維加斯大獎賽今（23）日在霓虹閃耀的賭城街道上演一場載入史冊的超車大戰，整場比賽在強大尾流效應與2026新規能量管理策略交織下，領先位置竟頻繁更迭超過30次，堪稱本季最具戲劇張力的速度對決。最終，從桿位出發的紅牛車隊（Oracle Red Bull Racing）當家王牌維斯塔潘（Max Verstappen）展現世界冠軍級別的冷靜與精準判斷，在與賓士（Mercedes）及麥拉倫（McLaren）群雄輪番肉搏後率先衝線，勇奪2026年賽季個人第4座分站冠軍。受惠於拉斯維加斯賽道超長大直線的尾流效應，以及各車隊不斷切換進攻與充電節奏，這場大獎賽從起跑便陷入白熱化混戰。維斯塔潘在比賽中面臨賓士雙雄羅素（George Russell）與安東內利（Kimi Antonelli）的強勢夾擊，但他充分發揮紅牛賽車在彎道中的犀利操控優勢，配合近乎完美的電能釋放時機，硬是在超過30次的領先位置互換中殺出重圍，最終力壓麥拉倫雙雄諾里斯（Lando Norris，第2名）與皮亞斯特里（Oscar Piastri，第3名）捧起冠軍金盃。賽後連見慣大風大浪的維斯塔潘也忍不住直呼：「這絕對是我經歷過最瘋狂的大獎賽之一！整場比賽的關鍵在於能量管理、精準掌握超車時機，以及確保自己始終壓制住後方車手。」面對對手不斷變陣，維斯塔潘必須在高速駕駛中隨時判讀戰局，他也特別肯定紅牛團隊近期的技術調整已見成效，成功將賽車升級轉化為實質勝利。相較於維斯塔潘的完美登頂，紅牛陣營另一位車手哈賈爾（Isack Hadjar）則經歷了洗三溫暖般的夜晚。哈賈爾起跑後表現極為搶眼，一度追至第2名與維斯塔潘聯手包辦前兩席，無奈賽車前翼意外受損被迫進站維修，最終僅以第15名遺憾完賽。紅牛車隊執行長暨領隊梅基斯（Laurent Mekies）賽後盛讚維斯塔潘攻守俱佳的統治力，並表示團隊將立即分析哈賈爾前翼受損的原因，全力備戰2026賽季最後兩站收官戰。此外，紅牛賽車體系在拉斯維加斯也迎來雙喜臨門——紅牛青訓計畫女將帕爾莫斯基（Alisha Palmowski）在F1 Academy賽事中頂住壓力勇奪分站冠軍，更一舉協助Campos車隊鎖定年度車隊總冠軍，為紅牛陣營再添輝煌戰果。