2026年F1世界一級方程式錦標賽拉斯維加斯大獎賽今（23）日在霓虹閃耀的賭城街道上演一場載入史冊的超車大戰，整場比賽在強大尾流效應與2026新規能量管理策略交織下，領先位置竟頻繁更迭超過30次，堪稱本季最具戲劇張力的速度對決。最終，從桿位出發的紅牛車隊（Oracle Red Bull Racing）當家王牌維斯塔潘（Max Verstappen）展現世界冠軍級別的冷靜與精準判斷，在與賓士（Mercedes）及麥拉倫（McLaren）群雄輪番肉搏後率先衝線，勇奪2026年賽季個人第4座分站冠軍。
逾30次領先易主大混戰 維斯塔潘靠彎道優勢與能量管理突圍
受惠於拉斯維加斯賽道超長大直線的尾流效應，以及各車隊不斷切換進攻與充電節奏，這場大獎賽從起跑便陷入白熱化混戰。維斯塔潘在比賽中面臨賓士雙雄羅素（George Russell）與安東內利（Kimi Antonelli）的強勢夾擊，但他充分發揮紅牛賽車在彎道中的犀利操控優勢，配合近乎完美的電能釋放時機，硬是在超過30次的領先位置互換中殺出重圍，最終力壓麥拉倫雙雄諾里斯（Lando Norris，第2名）與皮亞斯特里（Oscar Piastri，第3名）捧起冠軍金盃。
賽後連見慣大風大浪的維斯塔潘也忍不住直呼：「這絕對是我經歷過最瘋狂的大獎賽之一！整場比賽的關鍵在於能量管理、精準掌握超車時機，以及確保自己始終壓制住後方車手。」面對對手不斷變陣，維斯塔潘必須在高速駕駛中隨時判讀戰局，他也特別肯定紅牛團隊近期的技術調整已見成效，成功將賽車升級轉化為實質勝利。
哈賈爾一度衝上第二惜遇意外 紅牛青訓帕爾莫斯基F1 Academy同步封后
相較於維斯塔潘的完美登頂，紅牛陣營另一位車手哈賈爾（Isack Hadjar）則經歷了洗三溫暖般的夜晚。哈賈爾起跑後表現極為搶眼，一度追至第2名與維斯塔潘聯手包辦前兩席，無奈賽車前翼意外受損被迫進站維修，最終僅以第15名遺憾完賽。紅牛車隊執行長暨領隊梅基斯（Laurent Mekies）賽後盛讚維斯塔潘攻守俱佳的統治力，並表示團隊將立即分析哈賈爾前翼受損的原因，全力備戰2026賽季最後兩站收官戰。
此外，紅牛賽車體系在拉斯維加斯也迎來雙喜臨門——紅牛青訓計畫女將帕爾莫斯基（Alisha Palmowski）在F1 Academy賽事中頂住壓力勇奪分站冠軍，更一舉協助Campos車隊鎖定年度車隊總冠軍，為紅牛陣營再添輝煌戰果。
2026 F1 拉斯維加斯大獎賽焦點戰果與車隊表現一覽
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受惠於拉斯維加斯賽道超長大直線的尾流效應，以及各車隊不斷切換進攻與充電節奏，這場大獎賽從起跑便陷入白熱化混戰。維斯塔潘在比賽中面臨賓士雙雄羅素（George Russell）與安東內利（Kimi Antonelli）的強勢夾擊，但他充分發揮紅牛賽車在彎道中的犀利操控優勢，配合近乎完美的電能釋放時機，硬是在超過30次的領先位置互換中殺出重圍，最終力壓麥拉倫雙雄諾里斯（Lando Norris，第2名）與皮亞斯特里（Oscar Piastri，第3名）捧起冠軍金盃。
賽後連見慣大風大浪的維斯塔潘也忍不住直呼：「這絕對是我經歷過最瘋狂的大獎賽之一！整場比賽的關鍵在於能量管理、精準掌握超車時機，以及確保自己始終壓制住後方車手。」面對對手不斷變陣，維斯塔潘必須在高速駕駛中隨時判讀戰局，他也特別肯定紅牛團隊近期的技術調整已見成效，成功將賽車升級轉化為實質勝利。
哈賈爾一度衝上第二惜遇意外 紅牛青訓帕爾莫斯基F1 Academy同步封后
相較於維斯塔潘的完美登頂，紅牛陣營另一位車手哈賈爾（Isack Hadjar）則經歷了洗三溫暖般的夜晚。哈賈爾起跑後表現極為搶眼，一度追至第2名與維斯塔潘聯手包辦前兩席，無奈賽車前翼意外受損被迫進站維修，最終僅以第15名遺憾完賽。紅牛車隊執行長暨領隊梅基斯（Laurent Mekies）賽後盛讚維斯塔潘攻守俱佳的統治力，並表示團隊將立即分析哈賈爾前翼受損的原因，全力備戰2026賽季最後兩站收官戰。
此外，紅牛賽車體系在拉斯維加斯也迎來雙喜臨門——紅牛青訓計畫女將帕爾莫斯基（Alisha Palmowski）在F1 Academy賽事中頂住壓力勇奪分站冠軍，更一舉協助Campos車隊鎖定年度車隊總冠軍，為紅牛陣營再添輝煌戰果。
2026 F1 拉斯維加斯大獎賽焦點戰果與車隊表現一覽
|車手／車隊
|賽事與最終成績
|賽事焦點與關鍵表現
|
維斯塔潘（Max Verstappen）
Oracle Red Bull Racing
|F1 第1名（冠軍）
|桿位出發頂住超過30次領先易主激戰，奪下2026賽季個人第4冠
|
諾里斯（Lando Norris）
McLaren
|F1 第2名（亞軍）
|緊追維斯塔潘展開激烈攻防，為麥拉倫帶回亞軍積分
|
皮亞斯特里（Oscar Piastri）
McLaren
|F1 第3名（季軍）
|穩定發揮守住頒獎台最後一席，麥拉倫雙雄同登頒獎台
|
哈賈爾（Isack Hadjar）
Oracle Red Bull Racing
|F1 第15名
|起跑後一度衝上第2名與維斯塔潘包辦前二，可惜因前翼受損進站錯失頒獎台
|
帕爾莫斯基（Alisha Palmowski）
Red Bull 青訓／Campos 車隊
|F1 Academy 冠軍
|勇奪拉斯維加斯站冠軍，並協助Campos車隊拿下年度車隊總冠軍