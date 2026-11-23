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李正皓派分身陪站路口 馬郁雯笑稱福利特別多

被催婚靈機一動做立牌 馬郁雯：選上就去提親

2026九合一選舉進入最後倒數，民進黨台北市中正、萬華區議員候選人馬郁雯今（23）日一早站路口拜票，身旁竟出現男友、政治評論員李正皓的「等身人形立牌」！原來因為李正皓還要支援其他選區，無法時時刻刻陪伴女友，馬郁雯乾脆製作立牌，讓男友的「分身」幫忙拉票。她笑說，最近不少人問她何時要把李正皓娶回家？因此選前最後關頭，決定請出「未來的ㄤ」，更承諾「馬郁雯當選，不只要去李正皓家裡提親，還會一人當選、兩人服務！」馬郁雯今一早發文分享站路口的趣事，笑稱「沒想到李正皓陪我站路口，福利特別多」，不僅有人送來早餐、熱美式咖啡，還有民眾帶著綁上「沈伯洋×馬郁雯」飄帶的狗狗現身，讓她相當驚喜。馬郁雯表示，今天收到許多民眾加油打氣，有人對她比出代表候選人號次的「6」，也有不少駕駛搖下車窗比讚，讓她感動直呼「自己講一講真的是快要哭出來」。她也向男友喊話，「謝謝正皓讓我不孤單，雖然他又跑去支援別區，但我會忍！」並笑說要吃光支持者送來的蘿蔔餅、喝爆美式咖啡。李正皓上午則在臉書分享人形立牌照片，寫道「今天派分身陪馬郁雯站路口！」隨後還賣關子表示，「那我本尊呢？晚點揭曉！」針對人形立牌，馬郁雯隨後受訪時表示，距離投票只剩5天，選戰已進入最後肉搏階段，最近不少人問她「何時要把李正皓娶回家？」，才讓她靈機一動，製作男友的人形立牌。她表示，「為了展現誠意，還有我對中正萬華的承諾，最後關鍵時刻必須請出未來的ㄤ幫忙拉票！」除了中正萬華選情競爭激烈，其他選區也需要支援，因此在李正皓無法陪同掃街拜票時，只好讓分身出動，不少民眾看到立牌都相當驚喜。馬郁雯最後更放閃強調，「希望讓大家知道，馬郁雯當選，不只要去李正皓家裡提親，還會一人當選、兩人服務！」