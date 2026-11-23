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香蕉一根20元也有人買！便利性成超商水果致勝關鍵

▲7-11「蘋果切片袋」全年熱銷突破200萬包，也躋身超商「億元級」水果。（圖／業者提供）

青森蘋果、麝香葡萄上架！冬季限定水果搶市

7-11鮮果攻進線上！i划算主打產地直採、多規格水果

▲即日起「i划算」展開冬季限定的日本青森蘋果季，一口氣網羅紅顏姬、名月、蜜富士等人氣品種。（圖／業者提供）

響應世界無肉日！「天素地蔬專區」優惠、年菜預購星級蔬食套餐

▲響應世界無肉日，「天素地蔬專區」11月25日至12月8日購買指定品項可享OPENPOINT 點數3倍送。（圖／業者提供）

▲蔬食人口逐年提升，7-11首波年菜預購特別強化蔬食商品結構，攜手星級與知名餐飲品牌推出3款蔬食聯名套餐。（圖／業者提供）

香蕉、蘋果竟成7-11「億元級金果」！超商水果市場持續升溫，7-11觀察外食族、單身族群對小份量與便利性的需求增加，香蕉年銷超過千萬根、蘋果切片袋全年熱銷突破200萬包，雙雙成為超商熱銷水果；除了冬季限定青森蘋果、韓國麝香葡萄陸續上市，7-11也同步布局蔬食市場，推出天素地蔬優惠及星級蔬食年菜，從日常水果、即食蔬食到過年圍爐一次滿足。7-11表示，水果零售通路及消費習慣正在改變，從盒裝切片水果到成顆水果販售，目前又以香蕉及蘋果最受歡迎。以香蕉為例，每年可賣出超過1千噸上等蕉，已等同香蕉外銷出口總量10%。7-11販售單支香蕉售價20元，曾有不少民眾困惑，香蕉整串買便宜更多，若是附近有水果行、超市，誰會想買一根20元的高貴香蕉？不過銷售成績證明了一切，7-11說明，一般民眾到水果行、量販超市買水果時，都是秤重或成袋計價，也常因為不會挑水果，所以常發生吃不完或水果品質不一的問題，尤其是上班族或學生，更會在意購買通路的便利性。根據7-11銷售資料顯示，水果類仍以女性消費者為主要購買族群，並以早、午餐時段為主，常與正餐搭配組合購買，品質及新鮮度是這些族群在意的因素，因此讓7-11門市的水果商品結構不斷擴大，目前6成銷售集中在北部都會區辦公型及交通轉運站型商圈，但由於小份量及便利性，現在就連在南部香蕉產地的門市也吸引不少中老年族群購買，曾創下一個月售出近250萬根香蕉紀錄。7-11近期更推出冬季限定的「青森蘋果袋」、「韓國麝香葡萄分享杯」搶市，即日起還有嘉義產地的「剝皮珍珠小蜜柑」與「屏東大西瓜杯」上市。為同時拓展商務送禮與家庭團購市場，7-11也以「全球產地直採」、「商品規格分眾」策略布局線上鮮果商機，線上「i划算」平台依季節引進海外與在地的優質水果，並提供小盒裝、精緻禮盒、原件箱等多元規格選擇，成功推升線上鮮果客單價，也帶動蔬果成為「i划算」食品類別中的銷售冠軍。7-11表示，即日起「i划算」展開冬季限定的日本青森蘋果季，一口氣網羅紅顏姬、名月、蜜富士等人氣品種，門市團購推薦「日本青森蜜名月蘋果250g」，一盒3顆、4盒入999元；在地農產則有「東勢高山十全美大甜柿」及「土窯柴焙桂圓仙草銀耳露禮盒」，滿足民眾居家享用與年節送禮需求。7-11自2020年起推出自有蔬食品牌「天素地蔬」，現已於全台超過3千家門市導入冷藏和冷凍的天素地蔬專區，並有近600間門市設置「天素地蔬複合店」，導入沖泡湯品、米食、泡麵等多種常溫素蔬食品項。近期推薦可搭配飲料65元超值組合的「雙色地瓜沙拉三明治」，秋冬新品則有「麻辣豆乳湯麵」、「祥和茄燒蔬食湯麵」、「八寶冬粉」可選。響應本周「世界無肉日」，11月25日至12月8日購買天素地蔬指定品項可享OPENPOINT點數3倍送，11月25日起至2027年1月5日常溫品項包含指定鮮果軟糖任選第2件5折、王子杯麵第二件10元，以及味王指定素湯麵任選第2件6折。因應近年蔬食族群年輕化，加上過年期間「輕盈飲食」需求顯著攀升，7-11首波年菜預購特別強化蔬食商品結構，攜手星級與知名餐飲品牌推出3款蔬食聯名套餐，包括獲得《綠．蔬食評鑑指南一星》、更是星宇航空機上指名配合的「鈺善閣」，以及蟬聯2018-2026年連續9年入選世界美食指南的「祥和蔬食」，和台南在地的「食蔬茶齋」，每套從主食到湯品涵蓋5樣以上菜色，讓蔬食族群圍爐也能享受好料。另嚴選6款特色單品，包含「王品嚴選」的麻油腰果猴菇湯、四彩錦繡巧福袋、以及「鈺善閣 白松露油飯」等，即日起至2027年2月14日前，消費者可持《預購誌》至門市預購，或透過ibon、i預購、i划算下單，指定品項任選2件9.5折、3件9.2折。