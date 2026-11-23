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11/27高鐵加班車「開到投票日凌晨」！乘客一查時刻表超感謝

▲台灣高鐵在11月27日（五）提供10班深夜「紅眼班次」，並推出標準車廂77折優惠。（示意圖／NOWNEWS資料照)

高鐵首度開「紅眼班次」！超強時刻表一次看

▲台灣高鐵在11月27日（五）提供10班深夜「紅眼班次」，並推出標準車廂77折優惠，時刻表一次看。（圖／台灣高鐵官網）

不只加班車！高鐵自由座新制也上路：3站人多將管制

11月27日（五）傍晚17時起至20時止，南港、台北、板橋三站「自由座等候時間」預估燈號為紅燈時，將比照高速公路閘道儀控，管制自由座旅客進入閘門。

高鐵預估11月27日傍晚17時至20時是南下超尖峰時段

▲台灣高鐵建議，旅客務必避開該時段並分流搭乘，出發前可先透過高鐵官網、「T-EX行動購票」App或 LINE TODAY 中的「分類」頁籤，查詢「自由座等候時間」預估燈號。（圖／台灣高鐵官網）

2026九合一選舉將於本周六11月28日到來，高鐵為了備戰返鄉投票人潮，不只祭出自由座人潮管制措施，還特別在投票日前一天11月27日加開10班「紅眼班次」，並一路開到投票日凌晨。為鼓勵旅客在選舉疏運期間分流搭乘，台灣高鐵在11月27日（五）提供10班深夜「紅眼班次」，並推出標準車廂77折優惠。高鐵這次為了投票日加開深夜班次，在網路上廣受好評，不少乘客讚賞、「真的很感謝高鐵的全體員工，他們一定是加班和犧牲了排假時間才換來大家有加班車可坐」。《NOWNEWS今日新聞》記者實際查看11月27日高鐵紅眼班次時刻表，南下6班加班車中多達5班都有增停延駛至左營，其中原定僅行駛至台中的1577與1579車次，因長程疏運需求已公告新增停靠站並延駛至左營，加班車陸續於凌晨1時至2時間到站。台中以北車站幾乎站站停，台中過後則依照不同列車，停靠站點各有不同。至於北上3班紅眼加班車都從左營發車，並一路行駛至終點站南港站，抵達時間則落在凌晨12時35分至1時35分，3班次幾乎都有停靠每個站點，1796車次沒停靠雲林、彰化和苗栗，1340班次則沒停靠苗栗、新竹和板橋，1870班次則是站站停，展現高鐵全力疏運的決心。針對選舉時間疏運，台灣高鐵也將於投票日前一晚11月27日，進行自由座人潮管制。根據台灣高鐵公告，當三站自由座進行管制時，每開放自由座旅客進站10分鐘，即管制自由座旅客進站5分鐘，但實際管制時間依現場狀況可能略有調整。同時，，避免久候耽誤時間。