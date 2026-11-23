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動態模糊強度調整至0

▲《GTA 6》目前都是30 FPS，可以透過設定減少鏡頭移動時的模糊感。（圖／Rockstar Games ）

關閉鏡頭晃動、降低角色視角起伏

瞄準輔助調整為部分輔助

▲《GTA 6》使用手把操作時，如何在槍戰中快速鎖定敵人往往會影響戰鬥體驗。（圖／《GTA 6》）

降低瞄準靈敏度、調整搖桿死區

調整車輛鏡頭高度、增加駕駛視野

▲《GTA 6》車輛視角、小地圖等元素，都能透過設定找到自己最舒服的顯示方式。（圖／《GTA 6》）

小地圖、準心顯示依照需求調整

開啟字幕、調整文字大小

▲《GTA 6》開啟「說話者名稱」，能夠方便玩家分辨不同角色的對話。（圖／《GTA 6》）

善用無障礙功能 降低遊戲操作難度

《GTA 6》除了探索罪惡城、體驗傑森與露西亞的故事，遊戲內的各項設定也是能否讓操作更順手的關鍵，由於《GTA 6》目前都是30 FPS，加上手把操作、鏡頭移動及戰鬥系統都需要時間適應，部分預設設定不見得適合所有玩家，各國玩家也整理出多項值得優先調整的選項，包括降低動態模糊、關閉鏡頭晃動、調整瞄準輔助及手把靈敏度等，以下整理8大推薦設定，讓玩家能更快找到適合自己的遊玩方式。《GTA 6》在畫面呈現上相當講究電影感，玩家在快速轉動鏡頭、開車或奔跑時，都能感受到明顯的動態效果，不過對習慣高更新率遊戲的玩家而言，遊戲以30 FPS運行時，快速移動畫面可能會出現不夠清晰的情況。玩家可以進入「設定」中的「顯示」選單，找到「動態模糊強度」，預設值為3。若偏好清晰畫面，可以直接調整至0，減少鏡頭移動時的模糊感；如果覺得畫面轉動太過生硬，也可以嘗試保留1至2的數值。《GTA 6》在角色走路、奔跑及各種動作中加入視角起伏，讓玩家更有身歷其境的感覺，但長時間遊玩時，過於頻繁的畫面晃動也可能造成視覺疲勞，玩家可以進入「設定」中的「鏡頭」選單，找到「鏡頭晃動」，建議調整為「關閉」，降低戰鬥及移動時的畫面震動。另外，「鏡頭晃動」建議從預設值10降低至3至5，保留部分角色動作帶來的臨場感，同時避免畫面上下晃動過於明顯。若玩家特別不喜歡鏡頭起伏，也可以進一步降低至0。《GTA 6》少不了槍戰、搶劫及逃避警方追捕等場面，尤其使用手把操作時，如何快速鎖定敵人往往會影響戰鬥體驗，玩家可以進入「設定」中的「遊戲」相關戰鬥設定，調整「瞄準模式」。初學者建議先使用「部分輔助」，讓系統提供一定程度的瞄準協助，但不會完全取代玩家的操作，至於「瞄準輔助強度」，可以先設定為4，讓玩家在面對敵人時更容易瞄準。另外，建議確認以下幾項輔助功能：射擊輔助：開啟，協助玩家進行射擊。駕駛射擊輔助：開啟，讓開車射擊時更容易操作。快速拔槍：開啟，方便玩家快速取出上一次使用的武器。如果本身就習慣使用手把玩射擊遊戲，也可以嘗試「自由瞄準」，完全依靠自己的操作控制準心；若希望降低戰鬥難度，則可以選擇「鎖定瞄準」。《GTA 6》相較於前一代，槍戰過程中的準心稍微移動就更容易超過目標，這時可以進入「設定」中的「控制器」調整靈敏度。一般視角的水平、垂直靈敏度可以先維持7，讓玩家探索城市或開車時，能快速轉動鏡頭；但瞄準靈敏度可以降低至5至6，避免槍戰時準心移動過快，提升射擊精準度。另外，「瞄準反應曲線」也值得注意，建議一般玩家先使用「標準」，讓搖桿操作維持較為均衡的反應；若習慣精準微調，可以嘗試「精準」，喜歡更直接的操作則可以試試「線性」。至於「搖桿盲區」，預設值為4，玩家可以嘗試逐步降低，讓搖桿對操作的反應更加靈敏。不過，如果數值設定太低，可能會出現沒有碰觸搖桿、鏡頭卻自行移動的漂移現象，因此不建議直接將所有數值調至0。《GTA 6》有大量駕駛及追逐場面，玩家經常需要在繁忙的城市道路中穿梭，甚至一邊開車一邊躲避警方追捕。若覺得預設車輛視角太低，可以進入「設定」中的「鏡頭」，找到車輛鏡頭高度設定。建議將「車輛鏡頭高度」調整為「高」，讓鏡頭位置稍微提高，增加駕駛時能看到的道路範圍，也比較容易掌握前方交通狀況。玩家也可以依照個人習慣調整車輛鏡頭的水平、垂直跟隨速度，以及鏡頭延遲，避免轉彎時鏡頭跟不上車輛移動，若經常需要高速駕駛或甩開警方，這項設定相當值得嘗試。玩家剛進入《GTA 6》時，還不熟悉罪惡城的道路及各個任務位置，建議先確認「設定」中的「使用者介面」選項。「小地圖」可以選擇固定顯示，方便玩家隨時掌握周遭位置及導航路線；若不喜歡畫面一直出現小地圖，也可以使用動態顯示，讓介面更加簡潔。另外，射擊時的準心也可以進行調整，包括準心形狀、大小、命中提示，以及畫面中央是否持續顯示瞄準點。若經常進行槍戰，建議開啟「持續顯示中央準心」及「準心命中標記」，讓玩家更容易掌握射擊狀況。《GTA 6》擁有大量劇情對話，玩家除了在過場動畫中了解角色關係，開車、探索及執行任務時，也經常會聽到NPC交談或角色之間的對話。如果擔心錯過重要劇情，建議進入「設定」中的「使用者介面」，開啟「字幕」，並視個人需求調整字幕大小及背景。此外，「說話者名稱」也建議開啟，方便玩家分辨不同角色的對話，尤其遊戲中有不少對話會在駕駛及任務過程中發生，玩家不一定能隨時注意語音內容，開啟字幕後就能更容易掌握劇情資訊，也適合習慣使用中文介面的台灣玩家。除了畫面及手把設定，《GTA 6》也提供多種無障礙及便利操作選項，玩家可以進入「設定」中的「遊戲玩法」，依照需求調整相關功能。其中包括簡化部分小遊戲操作，以及「降低車輛受到的傷害」等選項，對於不喜歡反覆操作、希望更專注在劇情與探索的玩家相當實用。不過，這類設定也可能改變原本的遊戲難度，例如降低車輛傷害後，玩家在碰撞或遭遇追逐時，車輛承受的損傷會有所不同。如果希望保留原本的遊戲挑戰，可以先維持預設值，等到遇上操作瓶頸再開啟。