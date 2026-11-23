我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊帆門牙被芝麻糖黏掉超崩潰，緊急去牙醫補牙。（圖／翻攝自微博）

央視主持人楊帆近日參加節目《此生要去的100個地方2》，而在昨（22）日的節目中，眾人前往新疆喀什進行錄製，還在市集吃芝麻糖。不料吃完走一走，楊帆突然覺得牙齒有點涼涼的漏風感，一摸竟然發現門牙被剛剛的糖黏掉，急的到處滿地找牙，還開玩笑說要懸賞人民幣100元（約台幣500元）請大家幫忙找，引發爆笑。楊帆在昨日的節目中，與其他來賓一起逛喀什當地的市集，吃了黏性非常強的芝麻糖，不料走了一段路，楊帆突然覺得嘴裡涼涼的，小心翼翼的一摸，門牙處竟然空了一個，讓他趕緊低調往回走的滿地找牙，但都沒找到，只能摀住嘴巴默默求助，甚至還拜託市集裡的小朋友一起找，表示願意給100元人民幣。沒想到其他來賓與工作人員聽到楊帆掉牙後都大笑，得知他到附近診所先補牙時，還直接衝去觀看，合唱〈像你這樣的朋友〉，完美詮釋什麼叫幸災樂禍。其中，陸虎認為牙齒的大小，可能會黏到某個人的鞋底，眾人便紛紛看自己的鞋子，一起滿地找牙，超荒唐場面讓觀眾都笑翻。而當天除了掉牙外，楊帆還接連被認成胡歌、撒貝寧等其他藝人，讓大家笑說根本是綜藝之神降臨，網友們也都笑翻直呼：「假牙離家出走這段真是絕了」、「集市找牙這段真的笑到停不下來」、「真的是滿地找牙」、「帆哥最想刪掉的一期。」