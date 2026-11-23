這位頂著一頭捲髮、被球迷戲稱為「阿嬤燙」的年輕主力，本場出賽23分鐘攻下13分、5籃板，數據看似沒亮點，但實際上他在場上正負值高達+12，為全場最高，成為勇士贏球隱藏大功臣。

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桑托斯投進3顆外線 正負值+12全場最高

勇士球迷熱愛桑托斯：他值得更多時間

「我不是巴西人，但我很愛這傢伙」、「他值得更多上場時間」、「他應該徹底取代尼恩（Georges Niang）」

金州勇士今（23）日終於終止5連敗，在主場88：87、1分差距擊敗東區強敵波士頓塞爾提克，勇士官方X賽後並未把贏球版面留給格林（Draymond Green）或波傑姆斯基（Brandin Podziemski），而是聚焦在24歲巴西前鋒桑托斯（Gui Santos）身上。桑托斯今年受到傷勢影響，各項數據、出賽時間都比上季下滑，但本場重新獲得重用，末節更在開局就連續飆進2顆外線，幫助勇士追平比分，防守端也貢獻良多。本場包含3顆外線在內，他總計8投5中，攻下13分、5籃板、3助攻與1抄截。桑托斯是勇士2022年選秀用次輪55順位從海外掏寶的經典案例，不同於許多低順位海外球員難以適應NBA強度，桑托斯首年就靠拚勁與壯碩身材，在NBA獲得23場出賽，近年來逐漸成為重要輪替，今年3月1日還獲得勇士端出3年1500萬美元合約留人，正式站穩聯盟。賽後勇士官方X特別聚焦在這位24歲年輕前鋒身上，表示他在場上的許多價值，都不是數據所能顯見，從他在這場低比分、最終僅1分差比賽中，拿到+12正負值就能看出。球迷過往就很喜歡這位時常變「髮」圖強的前鋒，如今也紛紛稱讚道，