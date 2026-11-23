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張善政：龍科三期今年9月才送行政院核定

牛煦庭拿2023公文反駁：當時根本還沒核定

洪孟楷：現在公文就卡在行政院

地方選戰進入最後倒數，行政院長卓榮泰昨晚替民進黨桃園市長候選人黃世杰站台時表示，行政院早在2022年11月就核定龍潭科學園區三期，並批評桃園「停滯3年」。對此，桃園市長張善政今（23）日反擊，指卓榮泰「資訊嚴重錯誤」，龍科三期今年9月才經國發會審查通過並送行政院核定，直言「公文在你桌上已經躺了2個月了」，呼籲行政院不要考量選舉，應盡快完成核定。張善政今上午在龜山拜票時受訪表示，卓榮泰對龍科三期整體來龍去脈並不清楚，龍科三期擴建案是在今年9月經國發會審查通過後，才報請行政院核定，目前相關核定函仍在行政院。張善政更直接向卓榮泰喊話：「公文在你桌上已經躺了2個月了！」若真的關心龍科進度與桃園發展，就應該趕快批示核定，「尤其不要把選舉當作考量」，如果能在選前完成核定，才是真正為桃園著想。和張善政同場的國民黨立委牛煦庭也指出，2023年行政院秘書長發函桃園市政府時，內容載明當時收到的是「龍潭科學園區擴建案先期可行評估報告」，並提到後續用地取得等程序仍須多年，因此認為這份公文已證明，當時並非完成核定。牛煦庭並批評，民進黨4年前曾在地方掛看板宣傳「台積電要來桃園」，但當時相關程序並未完成，反而造成地方爭議、拖慢後續進度；張善政上任後，花了多年時間在中央、地方及跨部會之間協調，是在「收爛攤子」。他呼籲中央不要再把龍科三期當成選舉攻防工具，而應儘速完成核定，讓產業與地方發展繼續往前。另外，跨區到場聲援的藍委洪孟楷也表示，龍科三期應該是中央與地方共同推動的重要計畫，桃園多位立委在立法院也持續要求中央加快進度。現在張善政與桃園市府都已經準備好，「公文就卡在行政院」，呼籲卓榮泰不要再拖延，也不要有選舉考量，應盡快完成核定。