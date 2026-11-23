一盒保鮮膜能陪伴一個人多久？美國一名消費者給出的答案竟然是32年！他1994年與當時的女友逛好市多（Costco）時，買下一盒長達3000英尺、約914公尺的大容量保鮮膜，原本只是日常廚房用品，沒想到一路陪著他經歷人生不同階段，直到2026年才終於用罄。這段期間，他搬過3個州、換過14份工作、住過12個家，還走過結婚、離婚的人生歷程，這盒保鮮膜卻始終沒有退場，最後由女兒為了染頭髮抽走剩下的最後一段，才正式宣告「退休」，使用時間甚至比當年的婚姻還長，引起外界熱議。
好市多保鮮膜一盒用32年！搬家換工作、老婆變前妻都沒用完
美國生活網站《Chowhound》報導，當事人近日在Reddit分享這段經歷，回憶1994年自己還在念大學時，和女友一起到好市多採購，買下這盒超大容量保鮮膜。當時兩人可能沒料到，這項普通的家庭用品竟會陪伴彼此這麼多年。
1998年，兩人正式結婚，但2005年婚姻告終，當初一起買回家的保鮮膜卻繼續留在生活中，隨著他搬家、換工作，在不同住處反覆使用。
直到2026年，女兒準備染頭髮，需要用到保鮮膜，才取出盒內最後剩下的一段，讓這盒購入超過30年的用品終於見底。當事人發現保鮮膜用完後，還特地寄電子郵件通知前妻，分享這段意外的「結局」，兩人回想起當年共同購物的往事，也都覺得十分有趣。
故事曝光後，有網友表示家中也有同款大容量保鮮膜，最後竟用了約15年，台灣也曾有民眾在2024年分享，好市多買來的保鮮膜花了13年才用完。由於這款保鮮膜使用年限實在太久，還有人曾拿來當成結婚禮物，暗喻新人的感情可以長長久久。
好市多目前仍販售大容量保鮮膜，依《Chowhound》報導，美國市場有12英寸、18英寸等不同寬度，價格大約是20美元（約新台幣657元）。而根據台灣好市多官網，同款保鮮膜「30.16公分、231.03公尺」2入款，售價為569元。
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美國生活網站《Chowhound》報導，當事人近日在Reddit分享這段經歷，回憶1994年自己還在念大學時，和女友一起到好市多採購，買下這盒超大容量保鮮膜。當時兩人可能沒料到，這項普通的家庭用品竟會陪伴彼此這麼多年。
1998年，兩人正式結婚，但2005年婚姻告終，當初一起買回家的保鮮膜卻繼續留在生活中，隨著他搬家、換工作，在不同住處反覆使用。
直到2026年，女兒準備染頭髮，需要用到保鮮膜，才取出盒內最後剩下的一段，讓這盒購入超過30年的用品終於見底。當事人發現保鮮膜用完後，還特地寄電子郵件通知前妻，分享這段意外的「結局」，兩人回想起當年共同購物的往事，也都覺得十分有趣。
好市多目前仍販售大容量保鮮膜，依《Chowhound》報導，美國市場有12英寸、18英寸等不同寬度，價格大約是20美元（約新台幣657元）。而根據台灣好市多官網，同款保鮮膜「30.16公分、231.03公尺」2入款，售價為569元。