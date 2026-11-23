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選戰倒數5天，台北市長蔣萬安今（23）日陪民眾黨6名市議員參選人個別車掃，國民黨市議員小雞賴苡任說，相信蔣萬安無論在藍白、黨內之間，都一定會做到公平。蔣萬安下午陪同松信區白小雞許甫車掃，會前被問到會替同黨的秦慧珠車掃嗎？他說，「都會邀請該區所有議員一起參與」。蔣萬安今從上午10時開始，馬拉松式的替民眾黨6名議員參選人車掃，不過上午首站陪黃瀞瀅車掃時，有支持者無照違規三貼揮手，結果沒注意到前車直接撞上，蔣萬安說，他們立刻靠邊暫停，關心傷者的狀況以及整個情形，也請同仁聯繫救護車，送到醫院初步檢查目前沒有大礙，也會持續的關心。蔣萬安也呼籲，所有的市民朋友一定要特別留意，要注意安全。至於車掃是否會增加一些管制措施，蔣萬安說，警察同仁也都會做相關管理，最重要的是市民朋友，在騎車或開車的時候一定要注意行車安全。蔣萬安受訪完之後，許甫也贈上寫著「超帥市長」的小禮物送他，隨後兩人也一起高喊「許甫凍蒜、蔣萬安凍蒜」，一旁的支持者們也嗨喊「五六超帥（蔣案安號次5號、許甫6號）」，更有小草激動喊「藍白一定要合」。