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▲麥莉希拉分享黑白色的婚紗照，愛犬也有入鏡。（圖／翻攝自麥莉希拉IG@miley）

▲麥莉希拉（左）的前夫是連恩漢斯沃（右），兩人相戀10年，卻在結婚8個月就選擇離婚。（圖／翻攝自麥莉希拉IG@miley）

憑藉迪士尼經典影集《孟漢娜》紅遍全球的33歲美國流行天后麥莉希拉（Miley Cyrus），11月21日與交往約5年、28歲的樂團鼓手男友麥克斯莫蘭多（Maxx Morando）在加州低調完婚。麥莉昨（22）日在IG曬出黑白婚紗照，僅簡短寫下「M + M」及「11.21.26」的日期宣布喜訊；這也是她繼2019年與「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）結束僅8個月的短命婚後，再度步入禮堂。綜合外媒報導，這場私人婚禮選在加州棕櫚泉（Palm Springs）已故歌王法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）的故居舉行，現場以大量白花佈置，過程極為保密。麥莉披上由設計師Anthony Vaccarello操刀的白色長袖婚紗，船型領口搭配低背與拖尾裙襬設計展現優雅氣質，並佩戴總重逾10克拉的蕭邦（Chopard）高級鑽石耳環與戒指。據悉，當麥莉聽見莫蘭多宣讀結婚誓詞時，更當場感動落淚。婚禮前夕的彩排晚宴僅邀請約20名至親好友出席，包括麥莉的母親蒂希（Tish Cyrus）與繼父多米尼克珀塞爾（Dominic Purcell）、父親比利雷希拉（Billy Ray Cyrus）與未婚妻伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley），以及妹妹諾亞（Noah Cyrus）皆現身見證。麥莉的繼妹莉莉蘿絲（Lily-Rose Purcell）也在社群平台曝光彩排菜單，上頭印有新人姓名縮寫「M + M」，菜色包含菲力牛排與龍蝦義大利餃等佳餚。麥莉與身為洛杉磯另類搖滾樂團Liily鼓手的莫蘭多自2021年11月開始交往，兩人不僅在感情上契合，莫蘭多也曾參與麥莉專輯《Endless Summer Vacation》的製作，小倆口在婚禮前一個月更於好萊塢露天劇場同台合唱〈Let's Get Married〉。麥莉過去接受英國版《Vogue》專訪時曾回憶兩人初次見面的趣事：「我們是透過相親認識的。嗯，對我來說是相親，但對他來說其實不完全算是。我當時心想，最糟的情況不就是我直接離開嗎？」這段婚姻也是麥莉的第二春，她曾與「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）的弟弟連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）相戀約10年，並於2018年結婚，但因婚後生活重心與價值觀落差，加上經歷加州山火失去住處的考驗，兩人在2019年協議離婚，婚姻僅維持短短8個月。如今麥莉走出過往陰霾，在《The Cut》訪談中也感性表示：「我最後選擇了一個對我而言非常重要的人。他對我很好，也很尊重我。」正式開啟人生幸福新篇章。