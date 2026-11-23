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▲好市多黑五首日蘇菲衛生棉不到半天就被掃空。（圖／記者周淑萍攝）

黑五首日買氣太驚人！Ariel洗衣精半小時剩沒幾箱

▲好市多黑五首日衛生棉、護墊等民生用品買氣熱絡，部分商品被民眾大量掃貨，棧板上只剩零星幾箱。（圖／記者周淑萍攝）

好市多黑五真的便宜？吸塵器比網購省7149元

▲好市多黑五首日家電優惠吸睛，Roborock石頭科技F25 ACE Pro洗地機原價12399元、特價9799元，現省2600元；伊萊克斯吸塵器特價11739元，較網購通路便宜數千元。（圖／記者周淑萍攝）。（圖／記者周淑萍攝）

好市多黑五11月23日好市多內湖店現場價格

家電、生活用品

▲好市多黑五首日保養品、口腔清潔用品同步祭出優惠，CeraVe適樂膚長效潤澤修護霜2入組特價939元，GUM牙膏組特價449元。（圖／記者周淑萍攝）

保養品、衛生用品

零食、生鮮食品

▲De'Longhi全自動咖啡機特價20899元，現省7000元；BALMUDA烤麵包機特價4989元，現省1500元。（圖／記者周淑萍攝）

▲美國頂級板腱真空包每公斤原價609元、特價479元，現省130元，吸引民眾挑選。（圖／記者周淑萍攝）

好市多黑五購物節今（23）日為首日，《NOWNEWS今日新聞》記者一早直擊內湖店，一開門有不少黑鑽會員聚集在三星電視等價差高的大家電區域填單購買，隨後洗衣精、衛生棉、零食等民生用品買氣同樣驚人，其中Ariel洗衣精上午7時30分黑鑽會員進場後，短短半小時就被搬到剩沒幾箱，中午再回到現場，連棧板都已經撤走，換上其他黑五優惠商品，其他像是衛生棉、乳液、吸塵器都被掃貨。記者實際比價發現，伊萊克斯吸塵器、石頭科技洗地機都比其他網購通路有好幾千價差。《NOWNEWS今日新聞》記者在黑五首日兩度前往好市多內湖店直擊，發現民生用品買氣相當驚人，不少商品開賣不到半天，就被民眾掃貨到只剩棧板上零星幾箱，其中又以Ariel洗衣精最為搶手。上午7時30分開放黑鑽會員優先入場後，短短約30分鐘，原本整棧板的Ariel洗衣精就被搬到只剩沒幾箱。到了中午，記者再次返回現場查看，發現原本陳列洗衣精的棧板已經被撤走，直接換上其他黑五優惠商品。不只洗衣精，衛生棉、護墊也推出黑五特價，其中蘇菲運動貼合衛生棉26公分組，原價519元、特價399元，現省120元；30公分組則從689元降至539元，吸引民眾趁優惠補貨，部分陳列區已出現明顯空位。零食區同樣熱賣，華元格格洋芋片原本以整箱方式大量陳列，中午左右已經被搬走大半。生鮮肉品區也是熱門戰場，美國頂級板腱真空包原價每公斤609元，黑五優惠價479元，每公斤現省130元，吸引不少消費者趁著優惠採買。好市多黑五究竟有沒有比其他通路便宜？《NOWNEWS今日新聞》進一步比對電商平台價格，發現部分家電確實相當有競爭力，其中伊萊克斯、Roborock石頭科技及BALMUDA百慕達3款商品，都比查得的網購價格便宜。以伊萊克斯極淨塔Plus 900系列自動集塵吸塵器（EFP92715SW）為例，好市多原價16989元，黑五直接折價5250元，特價11739元，其他網購通路可能還要18888元，兩者價差高達7149元，價格非常優惠。另一款，Roborock石頭科技F25 ACE Pro洗地機，好市多黑五特價9799元，對比網購售價15388元，價差5589元，還有BALMUDA ReBaker烤麵包機，好市多特價4989元，網購同款商品依賣場及促銷方案，查得價格約6888元至7490元，也有1899元至2501元的價差。De'Longhi全自動義式咖啡機：原價27899元、特價20899元，省7000元。伊萊克斯極淨塔Plus 900吸塵器：原價16989元、特價11739元，省5250元。Roborock F25 ACE Pro洗地機：原價12399元、特價9799元，省2600元。BALMUDA ReBaker烤麵包機：原價6489元、特價4989元，省1500元。recolte麗克特食物調理機：原價1479元、特價1169元，省310元。CeraVe長效潤澤修護霜542公克2入組：原價1199元、特價939元，省260元。蘇菲運動貼合衛生棉30公分組：原價689元、特價539元，省150元。蘇菲運動貼合衛生棉26公分組：原價519元、特價399元，省120元。蘇菲極薄衛生棉組：原價559元、特價429元，省130元。GUM牙膏組：原價569元、特價449元，省120元。華元格格洋芋片500公克：原價159元、特價125元，省34元。美國頂級板腱真空包：原價每公斤609元、特價479元，省130元。