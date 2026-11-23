哈囉大家好，我是吳哲源！不論是想加強基本動作、提升投球技巧，還是希望更進一步精進自己的棒球能力，都歡迎來找我聊聊！

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吳哲源曾是中信兄弟王牌 WBC受封「抗荷英雄」

因傷所苦退休 吳哲源社群寫下：心中有不捨但沒有遺憾

吳哲源轉任私人教練 社群發文宣傳

「抗荷英雄 兄弟、臺灣有你真好」、「不知道31歲學棒球會不會太晚」、「哲源教練加油~祝生意興隆：平安幸福快樂」

曾在2023年WBC經典賽成為「抗荷英雄」、奪下中職最佳進步獎的前中信兄弟本土王牌吳哲源，2026年無預警宣布引退。實際上，吳哲源並未離開棒球圈，目前轉戰台中開設私人棒球訓練課程，前日還發文為自己的課程宣傳，引發球迷討論。「」讓不少球迷狂推，喊話想揪團朝聖、上國手的棒球課。回顧吳哲源的職棒生涯，堪稱中職近年最勵志的篇章之一。2016年選秀會直到第10輪才獲中信兄弟青睞的他，早期多在牛棚載浮載沉；直到2022年球季臨危受命轉任先發，一舉繳出單季11勝1敗、防禦率2.85的王牌數據，不僅寫下隊史本土投手11連勝紀錄，更榮膺該年度最佳進步獎。2023年初，吳哲源遞補入選經典賽中華隊，在對戰荷蘭一役中繼登板4.1局無失分、徹底封鎖大聯盟級打線，一戰成為全台家喻戶曉的「抗荷英雄」。然而，璀璨巔峰卻伴隨著無情傷勢。吳哲源在2023年球季遭遇嚴重右肩傷勢，歷經漫長復健仍無法找回昔日身手，連續兩季未曾在一軍出賽。2025年底遭中信兄弟列為戰力外不續約後，他於2026年1月2日正式發文告別投手丘。當時他感性寫下「心中有不捨，但沒有遺憾」，並表示未來若孩子問起，他能驕傲地說：「爸爸曾經是一名職棒球員」。如今轉型為私人教練，吳哲源選擇在熟悉的台中深耕基層與技術指導。他前日也在個人社群發文宣傳，表達在北屯、梧棲兩地開設私人課程，主要「提供1對1課程，也非常歡迎大家揪朋友一起報名，1對2一起訓練、一起進步！」引發百萬象迷狂推，吳哲源發文全文如下，「哈囉大家好，我是吳哲源！目前提供以下兩個上課地點：北屯、梧棲，目前以私人教學為主，提供 1 對 1 課程，也非常歡迎大家揪朋友一起報名，1 對 2 一起訓練、一起進步！不論是想加強基本動作、提升投球技巧，還是希望更進一步精進自己的棒球能力，都歡迎來找我聊聊！期待在球場上與大家見面，一起享受棒球！」