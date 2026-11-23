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◼︎桃園市11月24日停水範圍

▲桃園市11月24日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市11月24日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣11月24日停水範圍

▲宜蘭縣11月24日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲宜蘭縣11月24日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲宜蘭縣11月24日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣11月24日停水範圍

▲屏東縣11月24日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎澎湖縣11月24日停水範圍

▲澎湖縣11月24日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，11月24日（週二）在以及總共4縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、自來水管線洗管等，在屏東縣還有長達9小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市11月24日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：11月24日11時至13時(共2小時)停水原因：管網封閉調查作業。📍停水地區龍潭區：上林里、上華里、中正里。共3個村里。🕦影響時間：11月24日09時30分至11時(共1小時半)停水原因：管網封閉調查作業。📍停水地區大溪區：美華里。共1個村里。🕦影響時間：11月24日0時至08時(共8小時)停水原因：自來水管線洗管夜間排水計畫📍停水地區宜蘭市：一結路、七張路、中山路五段、北津路、大坡路一段、大坡路二段、大福路一段、大福路二段、宜興路三段、富農路、慈安路、慈航一路、慈航三路、慈航二路、慈航路、新生路、梅洲一路、民權路三段、水源路、河濱北路、津梅一路、津梅路、環市東路三段、環河北路、茭白一路、茭白三路、茭白二路、茭白路、金同春路、鎮平一路、鎮平二路、鎮平路、雪峰一路、雪峰三路、雪峰二路、雪峰路。礁溪鄉：三皇路、國宅街、大坡路、大坡路二段、梅洲一路、育龍路、龍潭路。🕦影響時間：11月24日13時至17時(共4小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區冬山鄉：宜東路、富農路一段、成興一路。降壓地區冬山鄉：三香路、保安一路、保安二路、宜東路、富農路一段、建進一路、建進二路、慈愛路、成興路、香城路。🕦影響時間：11月24日13時至17時(共4小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區宜蘭市：東港路一段186巷/東港路一段186巷32弄等周邊。🕦影響時間：11月24日08時至17時(共9小時)停水原因：排水溝重建管線改遷📍停水地區高樹鄉：信義路、弘農路、興產路、長榮路。🕦影響時間：11月24日22時至25日06時(共8小時)停水原因：分區計量管網漏水管段封閉測試作業📍停水地區馬公市：新店路以南、文山路以西、新營路以東等範圍。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。