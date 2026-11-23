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韓國天團BTS結束3場高雄《ARIRANG》演唱會，昨（22）日搭專機返國，不過相關話題熱度不歇，成員田柾國8年前在桃園演出時，一段清唱張雨生代表作〈我期待〉的影片近日被翻出，短短1天吸引1.7萬人按讚，累計29萬8千次瀏覽數，網友聽了表示頭皮發麻，大讚柾國的音樂品味，「我可以因為這首歌直接掉進田坑裡...」一名網友在Threads激動發文：「天哪天哪！田征國居然唱了張雨生的我期待！我要哭了我！」附上的影片中，柾國在沒有任何樂器的伴奏下，輕鬆高唱台灣傳奇歌手張雨生的金曲〈我期待〉副歌，高亢清亮的音色迴盪偌大的場館，尤其中文歌詞發音準確，讓感動度直接加成。長度僅50秒的影片造成廣大迴響，大批網友聽到起雞皮疙瘩，「果果太有sense！超級會選歌的」、「可惡，張雨生耶，這個太會...」、「張雨生逝世剛滿29年...聽到翻唱這首神曲太感人」、「老粉老淚縱橫，寶哥的音樂永流傳」、「加上他火爆全球拍的高雄vlog用的是董建昌的吉他配樂，這小子有品味，在偶像歌手裡我服」、「為什麼我會哭」、「此後將嚴肅對待BTS與田征國所有內容！」回顧這場演出，2018年12月9日，BTS在桃園國際棒球場舉行《Love Yourself》世界巡迴演唱會台灣場，第二天表演尾聲，田柾國表示自己最近看了台灣電影《帶我去月球》，因此挑選片中的歌曲〈我期待〉作為送給阿米的禮物，他先用中文說出電影名稱，隨後以清唱方式演唱副歌段落，標準的中文發音與驚喜選曲讓全場阿米為之動容。