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選前倒數5天票票關鍵，台北市長蔣萬安日前與親民黨主席宋楚瑜同框拉票，也讓外界好奇對手沈伯洋是否也將拜會，對此沈今（23）日受訪表示，尋求各方支持是重要的，其實一直有非常多要請益的對象，但最後5天，「覺得可能會比較困難一點，因為時間真的很近」。最後還是希望聽市民的聲音，這才是最想努力的方向。對於是否拜會宋楚瑜，沈伯洋表示，當然去尋求各方支持是重要的，但是對自己來說更重要的是市政上的請益，而市政上的請益，其實一直以來有非常多的請益的對象，最後5天如果能約到宋主席，覺得可能會比較困難一點，因為時間真的很近。沈伯洋也提到，像是今天跟那麼多里長見面，然後又更深入的去盤點內湖這邊大家需要的議題，以及未來我們的承諾，要怎樣多多進行跟里長間的會議，對他來說是更重要的，最後5天，還是希望能夠朝向聆聽市民的聲音，聆聽里長們的聲音，聆聽攤商們的聲音，「這才是我現在最想要努力的方向」。