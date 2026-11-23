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▲遊玩「新機動戰記鋼彈W DUAL STORY G-UNIT」事件，可獲得追加的新單位。（圖／品牌提供）

▲UR「海德拉鋼彈(EX)」與UR角色「瓦爾達‧法奇爾」現已加入精選機體補給陣容。（圖／品牌提供）

▲UR「幻象鋼彈(EX)」與UR角色「安迪‧班奈特」，以及新支援人員同步登場。（圖／品牌提供）

Bandai Namco Entertainment Inc.所發行之App Store、Google Play專用應用程式《SD鋼彈 G世代 永恆》已於今日起推出故事事件「新機動戰記鋼彈W DUAL STORY G-UNIT」，同時UR單位「海德拉鋼彈(EX)」／UR角色「瓦爾達‧法奇爾」、UR單位「幻象鋼彈(EX)」／UR角色「安迪‧班奈特」等陣容正於精選機體補給中登場。＜由此下載應用程式＞App Store/Google Play＜官方SNS＞故事事件「新機動戰記鋼彈W DUAL STORY G-UNIT」現已於遊戲內登場。玩家將可親身體驗《新機動戰記鋼彈W》的外傳作品《新機動戰記鋼彈W DUAL STORY G-UNIT》的劇情。快來遊玩事件，獲得新追加的單位吧！▼事件詳情▼‧事件預計登場期間：現正登場 ～ 11/30 9:59(GMT+8)為止※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。※詳情請至遊戲內查看。新UR單位「海德拉鋼彈(EX)」／UR角色「瓦爾達‧法奇爾」、UR單位「幻象鋼彈(EX)」／UR角色「安迪‧班奈特」，以及UR支援人員「沛魯傑博士&葛蘭夏麗歐」現已加入精選機體補給陣容。▼機體補給詳情▼‧預計登場期間：現正登場 ～ 11/30 9:59(GMT+8)為止※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。※詳情請至遊戲內查看。※以下加入遊戲概要等泛用資訊。