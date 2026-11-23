我是廣告 請繼續往下閱讀

每個孩子都有追逐夢想的權利，但對罕見疾病患者而言，求學路上往往還得面對漫長的治療、復健及經濟壓力。罕見疾病基金會（21）日在新北市舉辦「2026罕見疾病獎助學金暨第三屆貢獻獎頒獎典禮」，以「同理扶持 以愛相伴」為主題，共有455位罕病學子獲獎，涵蓋134種罕見疾病，獲獎人數創歷年新高。副總統蕭美琴親臨現場頒發罕見疾病貢獻獎，與各界一同見證病友的努力，也向長年投入罕病權益倡議及醫療照護的工作者致敬。罕見疾病基金會長期透過獎助學金，支持病友在求學、才藝及生活等不同領域發展。截至2025年，累計已有7,038人次獲獎，發出超過4,648萬元獎助學金。今年頒獎典禮邁入第24屆，總計頒發315萬元，希望減輕罕病家庭負擔，也讓更多孩子有機會實現自己的目標。罕見疾病基金會董事長蔡輔仁表示，每位獲獎學子都有屬於自己的努力故事，有人一邊接受治療、一邊完成學業，也有人在才藝與服務中找到人生方向。他特別感謝家人、師長及社會各界長期支持，讓罕病孩子面對困難時有人可以商量，並有更多機會嘗試自己想做的事。蔡輔仁也強調，罕病的支持不能只停留在醫療層面，更需要教育、生活及社會資源共同投入，才能讓病友擁有持續發展的機會。除了獎助學金，本屆同步舉辦第三屆「罕見疾病貢獻獎」，表揚七位長期投入罕病權益、醫療服務及生命展能的代表人物。副總統蕭美琴出席典禮，並親自頒發「貢獻獎」，肯定前立法委員余政道、江綺雯及前衛生署藥政處處長胡幼圃教授，三人當年共同促成《罕見疾病防治及藥物法》於2000年通過，為台灣罕病醫療保障奠定重要基礎。「服務獎」則由長年投入罕病篩檢及醫療照護的臺大醫院醫師簡穎秀獲得；「傑出獎」表揚在國際帕拉羽球賽場發光的蔡奕琳、吳于嫣，以及透過藝術推動身障者社會參與的李佳鎂。蔡輔仁指出，貢獻獎是為了延續已故律師陳俊翰爭取身障人權及罕病權益的精神，期盼讓更多持續投入罕病服務的第一線工作者與病友被社會看見。今年「奮發向上助學金」得主中，14歲的胡苮倍展現令人動容的生命韌性。罹患泛視神經脊髓炎的她，原本過著平凡的國中生活，卻突然出現手腳麻木、行走困難等症狀。她回憶，起初以為只是身體暫時不舒服，沒想到病情急速惡化，一度連翻身都無法自行完成，必須住進加護病房接受治療。談起當時最害怕的事情，胡苮倍坦言，不是復健有多辛苦，而是擔心自己一直待在加護病房，無法再見到家人。那段時間，她最盼望的就是能離開病房，重新回到爸爸媽媽身邊。所幸在醫療團隊照顧與家人陪伴下，她一步步走過治療過程，也重新找回面對生活的勇氣。從只能躺在病床上，到練習坐起、站立，再到使用助行器慢慢學習走路，每一個看似簡單的動作，都需要付出極大努力。而重返校園後，老師不僅協助減輕課業負擔，還安排心理師陪伴她聊天，同學們也主動幫忙推輪椅，甚至陪她一起去廁所，讓她感受到滿滿溫暖。這次獲得助學金，胡苮倍單純地希望能「幫媽媽補貼家用」，短短一句話，流露出她對家人的體貼與感謝，也讓這份獎助學金不只是求學路上的支持，更成為一家人攜手向前的力量。另一位得主是20歲的蕭喬恩，罹患囊狀纖維化症，目前就讀國立臺南大學文化與自然資源學系，也是家中第一位大學生。從小面對疾病與家庭經濟壓力，兩位同樣罹病的哥哥相繼離世，母親也早逝，但在姑姑、師長及社會資源的支持下，蕭喬恩始終沒有放棄求學。談起考上大學的心情，蕭喬恩表示，這不只是人生的重要里程碑，更希望自己能成為弟妹的榜樣，鼓勵他們未來也能繼續升學、拓展眼界，體驗更多不同的人生風景。然而，求學過程並不容易，當病情發炎加劇時，經常伴隨呼吸困難，連日常生活都受到影響。蕭喬恩坦言，曾經因為身體不適而陷入低潮，所幸醫師一次次透過治療協助恢復正常生活，加上親友的關心陪伴，才逐漸找到與疾病共處的方式。現在也積極嘗試不同興趣、培養能力，讓生活不再只是圍繞著疾病打轉。更難得的是，一路受到幫助的蕭喬恩，也開始思考如何將善意傳遞出去。過去住院期間，曾接受罕見疾病基金會提供的尿布等照護物資，後來發現自己已經不再需要，便主動轉贈給街友，希望讓有需要的長者及身體不便者也能獲得協助。蕭喬恩認為，正因為自己曾經接受幫助，更希望有能力時也能回饋他人。面對未來可能需要肺臟移植的挑戰，蕭喬恩坦言，希望目前的病情能夠維持穩定，讓自己的肺陪伴得更長久，也會持續與醫療團隊討論後續治療。對於同樣努力求學的罕病朋友，蕭喬恩則暖心鼓勵，只要保有努力向上的心，即使過程有挫折，也能從中有所收穫，「失敗也不要氣餒，好好過自己的生活。從14歲重新學習走路的胡苮倍，到20歲努力完成大學夢想的蕭喬恩，兩人的故事也反映出罕病家庭不只需要醫療資源，更需要長期的教育支持、心理陪伴與經濟協助。罕見疾病基金會期盼透過獎助學金及貢獻獎，讓社會看見病友在疾病之外的能力與夢想，也讓「同理扶持 以愛相伴」不只是一句口號，而是更多家庭能夠實際感受到的支持。