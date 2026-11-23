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推動醫療照護 台大新竹生醫園區2期明年完成

國發會因應後疫情時代醫療照護需求轉變，盤點各部會推動重大醫療新建及擴建工程，今年將投入約136億元，預計至2033年將陸續增加逾6,000床位，以優化兒童及高齡照護、強化偏鄉及急重症醫療量能、促進生醫產業發展與營造醫護友善職場。政府為提升南部兒童急重難罕症疾病在地診療量能，推動成功大學沙崙醫療服務與創新園區，預計於2033年專棟設置「兒童醫療中心」，整合兒童及新生兒加護病房與罕見疾病整合照護服務。高齡照護方面，雲林國家高齡醫學暨健康福祉研究中心興建工程計畫已於今年啟用，成功大學醫學院附設醫院樂齡分院預計於2028年完工；台大醫院金山分院長照暨醫療綜合大樓及衛福部澎湖醫院長照暨醫療綜合大樓將於2030年前啟用，合計新增358床。偏鄉急重症醫療量能部分，衛福部於嘉義縣推動朴子醫院東石院區興建工程，預計於2029年完工；苗栗醫院擴建急重症大樓，強化苗栗地區急重症醫療服務及照護能力；屏東醫院新醫療大樓地下層規劃具備大量傷患避難收治及防疫隔離動線，進一步提升緊急醫療應變與災害收治韌性。陽明交通大學附設醫院二期大樓建構空中醫療救援體系，增設東部地區首座屋頂直升機停機坪，以強化東部偏遠地區及離島急重症病患空中緊急後送能力。另國防醫療體系方面，除國軍桃園總醫院急重症大樓已於2026年5月落成外，亦持續推動國軍高雄總醫院急重症大樓。教育部為推動台灣醫療照護與生醫發展，教育部推動「新竹生物醫學園區計畫-台大新竹生醫園區分院第2期工程」，預計於2027年完成，以結合在地醫療與生醫研發量能，打造健康產業新聚落。政府持續推動「護理人力政策整備中長程計畫」，也於台大醫院金山分院、虎尾醫院、台中榮民總醫院及陽明交通大學附設醫院等院區規劃興建現代化醫護備勤宿舍。