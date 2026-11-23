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全球股市11月持續遭遇猛烈賣壓，再加上輝達執行長黃仁勳因婚外情、女間諜風波辭去執行長職務，輝達變局以及美國政府內部的路線分歧也加劇動盪局勢。就連華爾街知名大多頭分析師艾夫斯（Dan Ives）也罕見看衰短期的股票市場走勢。根據CNBC報導，華爾街知名分析師艾夫斯週日在給客戶的報告中指出，目前市場對人工智慧（AI）交易的恐慌程度，已堪比本世紀20年代以來的其他幾次重大拋售潮。艾夫斯表示：「就恐懼與焦慮程度而言，我們目前經歷的科技股拋售潮，堪比2020年3月新冠疫情爆發初期，以及2025年4月的關稅『解放時刻』（Liberation moments）」；他所指的是美國總統川普（Donald Trump）在去年5月首度推出全球關稅計畫時引發的市場震盪。身為 Yorkville Ives & Co. 合夥人兼資深董事總經理的艾夫斯警告，美股可能還有進一步下跌的空間，但他同時強調，AI 交易的基本面依然強勁，任何下行趨勢只是暫時的。艾夫斯提醒，「未來幾個月將會是一段顛簸之路。即便如此，AI 科技時代無論如何都將到來，這並不會減緩到 2029 年前高達 160 GW（百萬瓩）的積壓與電力需求。」